Nasce anche a Ferrara Cna Professioni: primo presidente Paolo Marcolini, direttore del Consorzio Factory Grisù.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa CNA Ferrara.

“Il nostro obiettivo sarà, d’ora in poi, dare sostegno e creare opportunità per i tanti professionisti che con impegno e competenze avanzate operano sul nostro territorio in settori molto diversi tra loro ma fondamentali: dalla comunicazione al turismo, dal web design alla consulenza aziendale, dal cinema alla moda. Sono molto contento di poter affrontare questa sfida e ringrazio quindi Cna per aver creato questa nuova importante opportunità, e i soci per avermi eletto presidente”.

Paolo Marcolini, direttore del consorzio di imprese Factory Grisù ed esperto di Formazione, Terzo settore e organizzazione di eventi, è stato eletto Presidente del neonato raggruppamento Cna Professioni Ferrara, che questa mattina (lunedì 19 aprile) ha tenuto la prima assemblea elettiva. Marcolini ha un’esperienza di oltre vent’anni nella gestione di reti associative e progettazione culturale. È stato, tra i vari incarichi ricoperti, Presidente Regionale e Provinciale dell’ARCI.

Cna Professioni è un raggruppamento trasversale che oggi muove i primi passi sul territorio: “l’obiettivo è offrire ai professionisti opportunità e servizi analoghi a quelli che già offriamo alle imprese strutturate – spiega la responsabile Silvia Merli – senza metterci in concorrenza o contrapposizione con le organizzazioni sindacali specifiche di ogni categoria, né tanto meno con gli ordini professionali”

“Il punto – conclude Marcolini – è che, al di là dei settori specifici di appartenenza, i professionisti hanno una serie di esigenze comuni in termini di formazione, ricerca di incentivi e finanziamenti, capacità di innovazione. A queste esigenze vogliamo rispondere e crediamo che la nostra azione andrà a beneficio non solo de soci ma di tutto il territorio”.

Paolo Marcolini sarà affiancato da un direttivo composto da: Federica Stecchi (consulente aziendale); Laura Previati (Consulente Marketing); Laura Barbieri (Operatore olistico); Valeria Ferri (Avvocato); Milena Nappo (Avvocato).

Commenta