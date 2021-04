Nasce il webmagazine Agenda17 di Unife: Contenuti centrati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile Onu.

Tempo di lettura: < 1 minuto

Comunicato stampa Università degli studi di Ferrara.

È online “Agenda17“ il webmagazine del Laboratorio DOS – Design Of Science dell’Università di Ferrara diretto da Michele Fabbri e Marco Bresadola, creato in collaborazione con il Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza e l’Ufficio stampa, comunicazione istituzionale e digitale di Unife.

Il progetto si focalizza sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, e si propone di restituire ai cittadini i risultati della ricerca scientifica in questi campi per coinvolgerli – in un’ottica di public engagement proprio della Terza missione dell’Università – nello sviluppo e diffusione di conoscenza e cultura nella società.

Mediante articoli, videointerviste e podcast, si affrontano gli obiettivi ONU seguendo il filo conduttore della “cura”, intesa sia come cura per il Pianeta, sia come attenzione editoriale verso il lettore nella realizzazione di un prodotto di comunicazione di qualità, in dialogo aperto con i propri lettori. Tali obiettivi sono perseguiti nelle modalità specifiche del giornalismo centrato sulle notizie, con una preminente attenzione alle notizie scientifiche in tutte le loro declinazioni: sociali, economiche, culturali e politiche.

