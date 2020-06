Nasce Rete per Giustizia Climatica Ferrara, Conferenza Stampa

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Rete Giustizia Climatica

La Rete per la Giustizia Climatica Ferrara è un nuovo soggetto collettivo nato dall’unione di movimenti e associazioni locali impegnate sulle tematiche ecologiche: Arialieve, Associazione Apicoltori Estensi, Difesa Ambientale Estense, Donne per la Terra, Extinction Rebellion, FIAB, Fridays For Future, La Voce degli Alberi, Parents For Future, Pirati del Po, Plastic Free, Pontegradella in Transizione, Teachers For Future, Tree Climbers, UISP, UPE.

La Rete propone una conferenza stampa mercoledì 17/06/2020 ore 11:00 presso il Consorzio Factory Grisù (via M. Poledrelli 21), per presentare il nuovo soggetto e la prima iniziativa pubblica: l’Appello per la Conversione Ecologica.

L’appello è rivolto ai cittadini ferraresi ed al Sindaco affinché, dopo la crisi da Covid-19, coerentemente con la linea programmatica della nuova Amministrazione “La sfida della città futura”, si intraprenda un percorso di pianificazione strategica partecipata basata su tre punti: 1) trasparenza e partecipazione 2) mobilità sostenibile 3) forestazione.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentati la Rete, l’Appello ed articolati i tre punti. Verrà consegnato materiale informativo.

