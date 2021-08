Tempo di lettura: 2 minuti

E finalmente: abbiamo archiviato la pratica Olimpiadi.

Personalmente non ho proprio niente contro questa manifestazione sportiva ma: il battage patriottico d’accatto scatenatosi in questi giorni – per di più a Europei di calcio appena finiti come sappiamo – iniziava a diventare sempre più insopportabile.

Abbiamo già capito tutti che – dopo averci fatto vincere tutte ‘ste medaglie – Mario Draghi non andrà in ferie.

E al pensiero io mi sento davvero sicuro e protetto.

Immagino che anche l’Alpino Figliuolo non andrà in ferie.

Probabilmente il buon Figliuolo è già al lavoro con delle maxi-cisterne di acqua in vista del caldo record in arrivo in tutto il Paese.

Ma chi se ne frega del caldo e di tutti gli altri casini: abbiamo stabilito il record di medaglie nella storia dell’Italia alle Olimpiadi.

C’è anche questa – davvero poco puerile – perenne aria di sfottò anti-inglese ben rinvigorita dopo quest’altra medaglia vinta qualche giorno fa e insomma, niente: insieme all’orgoglio nazionale è tornato pure questo grande classico di un altro decennio marchiato ’20, è proprio vero che la storia si ripete.

Che dire quindi?

W l’Italia e buona settimana a tutti!

Cordiali saluti e via col pezzo della settimana.

Nausea (X, 1980)

