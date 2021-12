Tempo di lettura: 3 minuti

C’è il Dante super tatuato che Fedez al confronto svanisce, il Dante astronauta con la scritta NASO sul braccio, la realtà aumentata e grafiche moderne. Una miriade di nuove immagini coloratissime e caleidoscopiche si aggiungono alle già tante che frequentano il nostro immaginario dantesco: dai disegni di Gustave Doré ai fumetti di Benito Jacovitti, dai film del primo Novecento alla pubblicità dell’Olio Dante.

Sembra incredibile come il Sommo Poeta continui ad ispirare artisti di ogni tempo, dal Trecento fino ai giorni nostri, senza mai mollare un colpo. Ed è così che, in occasione del settecentesimo anniversario della morte, 150 artisti contemporanei di fama internazionale hanno deciso di reinterpretare il volto di Dante rendendolo più accessibile e vicino ai lettori-visitatori del XXI secolo. Tra gli artisti che hanno collaborato al progetto, vi è anche il ferrarese Emiliano Ponzi, con My Dante; già noto al pubblico del Festival di Internazionale per i suoi corsi, Ponzi ha scalato le vette del mondo dell’illustrazione fino ad essere chiamato a disegnare la mappa della metropolitana di New York.

La mostra intitolata Uno, nessuno e centocinquanta volti danteschi è terminata a settembre ma il catalogo restituisce molto bene la qualità delle opere esposte e può rappresentare, inoltre, un ottimo punto di partenza per poter parlare di Dante anche al pubblico degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare ai ragazzi che frequentano istituti d’arte e ad indirizzo tecnico.

Per saperne di più, Uno, nessuno e centocinquanta volti danteschi, in realtà è parte di un percorso che la città di Ravenna ha iniziato nel 2016 con il progetto Dante Plus del quale il murales di Kobra è diventato il simbolo. Nelle edizioni successive, si sono moltiplicate installazioni, sculture, foto e video di ogni sorta, fino ad arrivare al 2021 con l’affissione di grandi riproduzioni delle opere sulle vetrate della biblioteca Oriani. Anche il noto storico e divulgatore Alessandro Barbero si è innamorato del progetto “Dante Plus” e l’ha presentato in Tv in prima serata su Rai Storia.

L’esposizione :https://www.danteplus.com/

Cover: opera di street art kobra renzo favalli

Commenta