Da un po’ di tempo mi sveglio presto, fa ancora buio, pensando al paradiso. Ai paradisi impossibili, o a quelli immaginabili: quindi possibili.

Nella nostra testa il paradiso è il principio e la fine. Prima, quando ancora non c’eravamo, e abitavamo Eden, il giardino delle delizie. E dopo tutto, dopo il pianto dirotto di venire al mondo, dopo gli accidenti della vita, quando immaginiamo la pace di un qualche paradiso.

La religione c’entra relativamente. Non sposta nulla che ci crediamo o meno. Tutti veniamo da un paradiso terrestre – e ci nuotiamo in quel mare dentro una pancia di donna. E tutti sogniamo la quiete dopo il casino, un tranquillo oblio: un paradiso in terra o in cielo.

Resta da vedere cosa troveremo – cosa vorremmo trovare – dall’Altraparte.

Vinicio Capossela, non un cantautore qualsiasi, ha messo dentro a una canzone, Il paradiso dei calzini, tutto quanto nella vita si perde per strada, le cose che dimentichiamo, le persone che abbiamo amato e che non abbiamo più visto. Tutti i calzini – e i calzini siamo anche noi – quelli che rimangono orfani, mutilati, feriti. Miracolosamente, in quel paradiso, tutti ritroveranno il bandolo del gomitolo, il calzino spaiato, la parte mancante per tornare interi. Canta Vinicio Capossela:

Dove vanno a finire i calzini

Quando perdono i loro vicini?

Quelli a righe mischiati con quelli a pois

Dove vanno nessuno lo sa

Dove va chi rimane smarrito?

In un’alba d’albergo scordato

Chi è restato impigliato in un letto

Chi ha trovato richiuso il cassetto

Chi non ha mai trovato il compagno

Fabbricato soltanto nel sogno

Chi si è lasciato cadere sul fondo

Chi non ha mai trovato il ritorno

Nel paradiso dei calzini

Si ritrovano tutti vicini

Nel paradiso dei calzini

Non so se anche voi, almeno qualche volta, abbiate gridato (al vento): “Fermate il treno, voglio scendere”. Voglio fermare questo momento. O almeno voglio ricordarmelo. Magari me lo scrivo, faccio una foto. Beh, non funziona. E se è svanito nel blu, uscito senza nemmeno salutare da una fessura della memoria, è davvero perduto per sempre?

Il Paradiso dei calzini, sarà solo un’ipotesi, mi sembra una risposta perfetta.

Il paradiso dei calzini (Vinicio Capossela, 2008)