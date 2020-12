Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Eleonora Rossi, Istituto Comprensivo Perlasca

UN METRO DI DISTANZA…MA SENZA FERMARE LA SOLIDARIETÀ

Nelle scuole Pascoli e Tumiati la raccolta di alimenti per le famiglie meno fortunate

L’emergenza Covid non ferma la solidarietà: il metro di distanza diventa un braccio disteso nell’atto del donare.

Così anche quest’anno, in prossimità del Natale, le scuole Tumiati e Pascoli accoglieranno il progetto “Dona il cibo” in collaborazione con il Centro di Solidarietà Carità di Ferrara. Gli alunni porteranno a scuola una borsa con alimenti a lunga conservazione, da donare alle famiglie bisognose di Ferrara.

Il preside dell’Istituto Comprensivo Perlasca, Stefano Gargioni, dal 2012 accoglie l’iniziativa, proposta dalla vicepreside Emanuela Ferri e condivisa in questi nove anni da tutti i docenti delle scuole primarie.

In questo 2020 i volontari del Centro di Solidarietà Carità di Ferrara non potranno entrare negli edifici scolastici, ma descriveranno il progetto agli alunni attraverso un video, che gli insegnanti avranno cura di illustrare nelle giornate precedenti alla raccolta degli alimenti.

“Le persone meno fortunate di noi sono aumentate durante questa crisi – spiega nel video una studentessa universitaria volontaria del Centro di Solidarietà Carità -: aiutare fa bene non solo a chi ne ha effettivamente bisogno, ma anche a chi dona. Possiamo essere tutti protagonisti con un semplice gesto”.

In un momento in cui, a fronte di nuovi bisogni, c’è una assoluta necessità di continuare a sostenere azioni solidali, il cibo non deperibile verrà raccolto all’ingresso della scuola e trasportato dai volontari nel magazzino di via Trenti, poi redistribuito alle famiglie bisognose di Ferrara.

La raccolta di alimenti avverrà martedì 15 dicembre (Scuola Pascoli) e mercoledì 16 dicembre (Scuola Tumiati) alle ore 8.30, all’esterno, davanti all’entrata della scuola. I volontari (sottoposti preventivamente a triage) raccoglieranno i contributi delle famiglie, garantendo in tutte le operazioni la distanza di sicurezza interpersonale.

Ma non la distanza del cuore.

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

Istituto Comprensivo Perlasca

