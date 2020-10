Tempo di lettura: 3 minuti

Da; Emergency Ferrara

Sostieni EMERGENCY e il diritto alla cura per tutti,

Il prossimo fine settimana si potrà scegliere di stare con EMERGENCY dalla parte dei diritti umani. I volontari dell’associazione saranno in tante città con la Tessera EMERGENCY 2021.

E’ un modo per sostenere i progetti di EMERGENCY, che ha curato finora 11 milioni di persone, e condividere un’idea semplice: che la cura è un diritto umano fondamentale che va perciò garantito a ogni individuo, nessuno escluso.

Oltre al suo impegno all’estero nei Paesi in guerra, dal 2006 EMERGENCY è presente anche in Italia con ambulatori che offrono cure gratuite in alcune delle aree più difficili del Paese. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, EMERGENCY ha intensificato il suo impegno in Italia, lavorando nella terapia intensiva dell’ospedale della Fiera di Bergamo e in tanti altri progetti: dalla consegna di beni di prima necessità alle persone più vulnerabili a un servizio di ascolto e sostegno psicoterapeutico per il personale sanitario, ex pazienti Covid e le famiglie dei pazienti, alla formazione su come prevenire il contagio per il personale di RSA, centri di accoglienza e scuole.

Oggi EMERGENCY è impegnata nel progetto “Nessuno escluso. Neanche chi è ora in difficoltà”, che prevede la distribuzione gratuita di pacchi alimentari e beni di prima necessità a Milano, Roma, Piacenza e Napoli per dare una mano alle famiglie colpite dalla crisi di questi ultimi mesi.

Per sottoscrivere la tessera di EMERGENCY basta una donazione di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. Inoltre, esclusivamente dal sito web di EMERGENCY, si potrà regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro.

I fondi raccolti andranno a sostegno di tutti i progetti di EMERGENCY.

A FERRARA, il 9 ottobre i volontari del gruppo locale di EMERGENCY saranno presso HANGAR BIRRERIE – Factory Grisu’ Via Poledrelli 21 dalle ore 19.00. Dalle 21.00 suoneranno dal vivo per EMERGENCY i Doctor and the Mo’ Better Blues. Si potrà scegliere un Menù dedicato a EMERGENCY sia per l’aperitivo che per la cena.

Su eventi.emergency.it tutte le iniziative in Italia. Si può sottoscrivere la tessera anche online sul sito: https://tessera.emergency.it. La tessera di EMERGENCY 2021 dà diritto a ricevere la rivista trimestrale di EMERGENCY.