Non ci si ferma

In seguito al Decreto Ministeriale dell’8 marzo 2020 e della conseguente ordinanza sempre emessa in data 8 marzo 2020 dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini le scriventi scuole di danza comunicano la sospensione dei corsi di ogni livello e tecnica fino a data da destinarsi. La Provincia di Ferrara non è stata inserita nel Decreto come zona rossa ma il Presidente della Regione Emilia Romagna ha emanato provvedimenti ulteriori in accordo con i Sindaci dei territori esclusi dalle misure piu’ restrittive estendendo la sospensione della attività di palestre, piscine e attività ricreative a tutto il territorio regionale. Al di là delle parole scritte nei Decreti e nelle ordinanze molti di noi già da due settimane hanno sospeso le lezioni perché i parametri richiesti per l’apertura non erano adattabili ai corsi di danza. Come si può tenere un metro di distanza tra gli allievi in una disciplina che prevede interazione continua, lavoro di gruppo, di coppia? Come si può chiedere a bimbi di rimanere nello spazio loro riservato senza toccarsi o toccare gli insegnanti?Riteniamo che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado debba andare di pari passo con la sospensione delle lezioni di danza soprattutto nella logica della salvaguardia della salute della intera collettività e al fine di adottare tutti i possibili metodi di prevenzione e contenimento della emergenza. Ogni scuola che aderisce a questo documento si è consultata finora con gli Enti di Promozione Sportiva cui è affiliata cercando di seguire la linea indicata dagli stessi ed effettuando la scelte che ci sono state richieste in coscienza. Abbiamo creato già da diverso tempo una chat per tenerci sempre aggiornati sulla situazione a livello amministrativo e burocratico e per scambiarci pareri e riflessioni nel pieno rispetto delle scelte di ognuno. Ora pensiamo che sia importante dare una dimostrazione di responsabilità e di unità nei confronti delle famiglie,degli allievi e di noi stessi. LA DANZA A FERRARA E NELLA SUA PROVINCIA SI FERMA! E si ferma non solo in virtù di quanto ci e’ stato imposto dalle autorità competenti perché la decisione era stata assunta dai firmatari di questo documento già in prima mattinata, il senso del nostro messaggio e’ proprio questo. Far capire quanto sia importante nel nostro campo in questo momento una grande assunzione di responsabilità dopo un periodo di disorientamento e di scelte difficili. Ma non si ferma il nostro impegno che sarà portato avanti utilizzando la tecnologia attraverso video in diretta, scambi di materiali in chat, lezioni alternative all’aperto rispettando le norme indicate senza creare aggregazioni numerose di persone insomma ci inventeremo qualcosa per rimanere vicini ai nostri allievi e tra noi. Ci auguriamo che tanti settori come il nostro cerchino di seguire il nostro esempio adottando in pieno i provvedimenti indicati dalle autorità competenti perché coerenza e uniformità di intenti possono essere determinanti per non vanificare gli sforzi e i sacrifici finora affrontati e per quelli che ancora ci aspettano. Le perdite economiche saranno ingenti ma sono importanti in questo momento anche i valori in cui crediamo primo fra tutti il rispetto della vita umana. Raccomandiamo a tutti la massima prudenza nei prossimi giorni: evitate i luoghi affollati, cercate di limitare al massimo i rapporti sociali e usate precauzioni igienico-sanitarie strette, sono gli unici modi che abbiamo per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Silvia Bottoni

JAZZ STUDIO DANCE – UISP FERRARA

Fabrizio Lolli

DANCE NATION FERRARA

Anna Lolli

GRUPPO TEATRO DANZA FERRARA

Federica Massa

DANZAMANDO FERRARA

Marika Ferrarini

ZENIT BONDENO

Massimo Tassinari

LE PALESTRE BONDENO

Michela Franceschini

Insegnante in varie scuole di danza in provincia di Ferrara

Cristina Garbini

SOGNI DI TANGO FERRARA

Alberto Malacarne

BARRIO DE ALMA BALLI LATINI FERRARA

Alice Formignani

FLYING BOPPERS FERRARA

Rita Smai e Federica Fabbrizzi

VIGARANO DANZA

Sabrina e Stefania Lopez

IL MONDO DEI BIMBI

HIP HOP ROOM

Linda Gamberini

DANZE ORIENTALI OCCHIOBELLO

Laura Govoni

JazzLaB

Fabiana Tambini

Hip hop The Black Sheep by DOCK SSD ARL

Silvia Sarto

PLAY & SPORT FERRARA

Luisa Tagliani

SCUOLA DI DANZA LUISA TAGLIANI

Sara Parmiani

LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI

