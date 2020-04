Notai di Ferrara donano 18mila euro all’Azienda USL

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa – Consiglio Notariale di Ferrara

Continuando sulla scia delle iniziative de ‘I Notai con la città’, i Notai ferraresi donano 18.000 euro all’Azienda USL di Ferrara per sostenere gli operatori impegnati nel fronteggiare l’emergenza COVID-19: questa la somma raccolta per iniziativa del Consiglio Notarile, cui hanno aderito non soltanto i 23 Notai del Distretto, ma anche 9 colleghi che, seppure in pensione, non hanno voluto esimersi dal contribuire.

Questo il commento di Giuseppe Giorgi, Presidente del Consiglio Notarile di Ferrara: “Oltre che Pubblici Ufficiali, noi Notai siamo cittadini, e per questo ci sentiamo fortemente chiamati in causa quando la nostra comunità soffre. Per questo abbiamo voluto contribuire a sostenere gli sforzi del personale sanitario, cui vanno i nostri ringraziamenti. Con l’auspicio che, grazie allo sforzo di tutti, ciascuno secondo le proprie possibilità e competenze, ci si possa lasciare alle spalle quanto prima questa difficile situazione. Anche nel momento della ripartenza, saremo a fianco delle persone, per garantire loro, con la terzietà a cui è improntato il nostro agire professionale, tutte le competenze di giuristi che possiamo mettere a disposizione”.

