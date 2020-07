Note e letture d’estate: due serate extra al Giardino delle Duchesse

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa LiFe

Saranno due gli incontri fuori programma della rassegna “Note e letture d’estate” promossa

dall’Associazione LiFe che si terranno al Giardino delle Duchesse.

Incontri voluti dall’Amministrazione comunale e dai gestori dei locali, che da qualche

settimana fanno rivivere il giardino con le loro distese, per valorizzare ancora di più il piccolo

gioiello verde nel cuore della città.

“La cultura premia sempre”, asserisce il presidente di LiFe Giorgio Ferroni “e siamo felici di

poter dare risalto ad un luogo così meraviglioso e ancora poco conosciuto e sfruttato. Per

l’occasione illumineremo il Giardino delle Duchesse con giochi di luci in modo da renderlo

ancora più magico.

Il primo incontro si terrà mercoledì 29 luglio alle 19:00: una chiacchierata sull’importanza

della nutrizione come miglioramento dello stato di salute per il benessere a lungo termine

con Gianmarco Pellegrini, autore di “Verso la nutrizione perfetta” e “Verso la macchina

perfetta”.

A seguire, esibizione live del gruppo folk italiano Cranchi, capitanato dal cantautore

Massimiliano Cranchi.

Giovedì 6 agosto, sempre alle 19:00, sarà presentato in anteprima nazionale il libro “Da

straniera a cittadina” con l’autrice Ithoan Enehikhare, giovane ragazza nigeriana.

Alle 21:00 terrà compagnia l’allegria trascinante e raffinata dei Nao Sonamu.

“Ringrazio l’associazione LiFe” dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Angela

Travagli “in particolare il presidente Giorgio Ferroni e Federica Pavanelli per

l’organizzazione fuori programma della rassegna letteraria “Note e letture d’estate” presso il

Giardino delle Duchesse, luogo storico e desideroso di essere vissuto dai cittadini .

La collaborazione degli esercenti che animano con successo il Giardino e l’Associazione Life

sarà un connubio perfetto che rievocherà il passato quando il Giardino ai tempi dei Duchi era

vissuto da musici e poeti “.

