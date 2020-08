Notte Rosa eventi 5 agosto

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Medeeventi

Il maltempo si è divertito a disturbare il programma della Notte Rosa, costringendo gli organizzatori ad annullare le prime due serate di lunedì e martedì. Per fortuna da mercoledì 5 agosto si riprende e saranno anche recuperati gli eventi rinviati.

Il Festival del cabaret emergente si terrà mercoledì 5 agosto alle ore 21.30, sempre nella location di viale Leopardi a Lido Estensi e sempre ad ingresso gratuito. Ben sette i comici che si esibiranno sul palco con tre presenze femminili. La serata sarà condotta dall’attore e comico modenese Andrea Ferrari, che con la sua ironia e il suo umorismo, farà da collante fra i vari spettacoli che si alterneranno sul palco. Uno spettacolo di altissimo livello perché mostrerà al pubblico alcuni dei giovani cabarettisti che riempiranno di risate i teatri del futuro.

Sempre mercoledì 5 alle ore 21.30 un evento di ottima musica per chi ama il genere pop italiano. In viale dei Mille a Porto Garibaldi saranno di scena i Timodà, una band capitanata dal cantante Phil Grandini, amatissimo dai giovani ferraresi e non, che proporrà cover dei Modà, ma non solo. Due ora di bella musica ed energia con il coinvolgimento del pubblico che sarà invitato a cantare insieme al gruppo.

Proseguono invece a Lido di Spina, alla Casa Museo Remo Brindisi, i mercoledì della rassegna Cinema sul mare, organizzata da Delta cinematica. Mercoledì 5 agosto serata dedicata a tutta la famiglia, con un bellissimo film di animazione: Mirai di Mamoru Hosoda. Protagonista un bimbo viziato che crede che la sua nuova sorellina, Mirai, gli stia rubando l’amore dei genitori. Un film dedicato a grandi e piccini che con una morale di ritrovata serenità.

Sarà recuperato sempre mercoledì 5 agosto alle ore 21.15 presso l’Arena estiva di Palazzo Bellini a Comacchio, lo spettacolo teatrale di Debora Villa dal titolo “Venti di risate” che era in programma il 4 agosto. Lo spettacolo è a pagamento e fa parte della stagiona teatrale Comacchio a teatro. Info 349-0807587.

Da ultimo ricordiamo, per gli amanti della natura, l’evento “Moon SUP – in mare con il SUP al chiaro di luna” che si volgerà dalle ore 20.30 a Lido di Volano. Un evento proposto da CNA turismo e commercio. Per info e prenotazioni 346-5926555 oppure info@podeltatourism.it

