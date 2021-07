Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Paltrinieri all’esame degli 800, per i bookmaker è ancora l’uomo da battere

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: lucia.laudando@agipro.it

La forma fisica dopo la mononucleosi è ancora un’incognita, ma tra i bookmaker c’è ottimismo per il debutto di Gregorio Paltrinieri alle Olimpiadi di Tokyo.

L’azzurro tornerà in vasca domani per la batteria degli 800, il primo appuntamento del suo fitto calendario, e in quota è proprio lui la prima scelta per la vittoria finale, in un testa a testa serrato con il rivale Romanchuk.

È però Paltrinieri a spuntarla sul tabellone Planetwin365, dove la medaglia d’oro è offerta a 2,55 davanti al 2,75 dell’ucraino. Ci sarà pure Gabriele Detti, in cerca di riscatto dopo la delusione nei 400, anche se per il livornese la strada parte più in salita, a 10 volte la posta. A caccia del podio andrà l’australiano McLoughlin, argento nei 400 e qui proposto a 4,25, mentre per il tedesco Wellbrock e il norvegese Christiansen si sale a 6,50.

Commenta