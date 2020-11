Nuova condanna Lodi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Unione comunale PD Ferrara

Nicola Lodi non è un cittadino modello, lo sappiamo bene.

Nicola Lodi, che ha fatto della condanna al degrado e all’illegalità la sua bandiera, dovrebbe conoscere bene cosa siano l’uno e l’altra. Nicola Lodi è il Vicesindaco di una città alla quale nasconde sistematicamente le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, mentre l’amministrazione pubblica richiederebbe una condotta più trasparente ed esemplare. Non sta facendo il bene dei propri concittadini e della sua città. Continua a prenderli in giro – dopotutto, dopo oltre un anno e mezzo dall’inizio del suo prestigioso incarico continua ad occupare un alloggio Acer del quale ben altri avrebbero diritto – e persevera nel trarre vantaggi personali dall’incarico che ricopre e sulla pelle di altri.

Un datore di lavoro che non adempie ai doveri verso i suoi dipendenti, dopotutto, cosa può fare quando ha la possibilità di lucrare sulla pelle di tutti i ferraresi? Noi non siamo sudditi, esigiamo trasparenza cristallina da chi ha l’onore e l’onere di guidare una città. Ancora una volta, sappiamo che questo onore e onere è condiviso con il Sindaco Fabbri, che con il suo silenzio dimostra quanto abbia in spregio la rettitudine dei suoi più stretti collaboratori.

