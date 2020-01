Da: UDI FERRARA.

Sabato 1 febbraio 2020 si svolgerà l’annuale Assemblea delle socie e simpatizzanti dell’UDI di Ferrara, come di consueto presso il Ristorante “L’Archibugio”, dalle ore 9,00 in poi.

Quest’anno l’incontro è dedicato al tema “Nuove cittadinanza delle donne. Dare voce alle nostre differenze”.

A partire dalla visione del documentario “Libere di restare libere di muoversi” racconto per immagini della scuola d’italiano per immigrate che UDI Bondeno organizza da anni e che ha tradotto in un video questa importante esperienza, documentario realizzato dalla regista Rita Bertoncini, presente all’assemblea. Abbiamo chiesto ad alcune donne provenienti da esperienze diverse come vedono e come sentono i cambiamenti individuali e sociali prodotti dai fenomeni migratori.

Daremo a tal fine la parola a Mirella Tuffanelli dell’UDI di Ferrara, Roberta Pazi, attrice del teatro Off, Claudia Spirito, praticante avvocata. Daranno un contributo al tema operatrici del del CDG. Sono previsti interventi di donne di diverse esperienze.

L’incontro sarà coordinato e moderato da Serena Bondi, avvocata UDI Fe, e verrà introdotto da Liviana Zagagnoni e Stefania Guglielmi, referenti UDI Ferrara.

Nel pomeriggio Mariella Michelini presenterà il bilancio 2019. Porterà un saluto l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara, Dorota Kusiak

L’appuntamento è aperto a tutte e tutti.

ASSEMBLEA UDI

Commenta