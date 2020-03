Nuove date per Comacchio a Teatro.

Da: Teatro di Comacchio.

La programmazione teatrale a Comacchio registra un cambio di programma: come noto, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sarà infatti possibile riprendere l’attività teatrale e nei luoghi di spettacolo fino a domenica 8/3 compresa.

Comacchio era pronta per uno degli eventi più attesi della stagione, il concerto spettacolo di Vittorio De Scalzi, leader e fondatore dei New Trolls, previsto in Sala Polivalente per questo venerdì, e già sold out al botteghino.

L’evento è rinviato a giovedì 23 aprile alle ore 21: spettatori e abbonati già in possesso dei biglietti per la data del 6/3 possono recarsi in Sala Polivalente direttamente la sera del 23/4, ed assistere allo spettacolo nel posto precedentemente assegnato.

E’ rimandato a data in corso di definizione anche l’appuntamento con I Burattini della Commedia, apprezzatissima compagnia modenese che domenica 8 avrebbe dovuto presentare a San Giovanni, nell’ambito della rassegna Junior! Pomeriggi a Teatro, il grande classico con Fagiolino e Sandrone l’Acqua Miracolosa.

Questi rinvii si assommano a quelli degli spettacoli che erano in programma la scorsa settimana: Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte a cura di Stivalaccio Teatro (rinviato al 30/04, sempre al Teatro Barattoni) e La Casa Stregata, con i burattini di Paolo Papparotto (riprogrammato per domenica 22/3 a Vaccolino).

La prevendita per gli eventi di SipariOstellato continua il martedì ore 15-18 a Comacchio ed il mercoledì ore 16-19 a Ostellato, così come on line sul sito www.sipariostellato.it. Per gli spettacoli pomeridiani, l’ingresso è sempre libero e gratuito. Infoline 349 0807587.

