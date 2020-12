Nuove luci verso il Natale di Copparo

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Copparo

Dall’8 dicembre le sculture luminose e la filodiffusione

A partire da martedì 8 dicembre, il territorio di Copparo comincerà a vestirsi a festa in vista del prossimo Natale. Lo start sarà affidato all’accensione delle luminarie lungo le vie del centro cittadino e delle frazioni, a completamento delle luci attivate in occasione della prima della stagione del Teatro De Micheli, trasmessa in diretta streaming lo scorso 28 novembre. Fra le novità l’albero di Natale che saluterà chi entra a Copparo dalla rotatoria in via Primicello, con i suoi 30 cordoni luminosi e l’altezza di circa 13 metri, e la grande scultura luminosa all’ingresso dei giardini della piazza, che dalla vigilia di Natale si animeranno con i villaggi a tema per i più piccoli.

Si accenderanno anche l’albero di Natale e il Presepe nell’atrio della residenza municipale e risuonerà la filodiffusione, a creare una avvolgente atmosfera musicale natalizia per le vie del centro.

«Proseguiamo nel nostro percorso di avvicinamento a un Natale che quest’anno sarà molto particolare, segnato com’è dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni per il contenimento della pandemia – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Luci e musiche non solo per non dimenticare che, nonostante tutto, va coltivato lo spirito natalizio nella comunità e nei più piccoli soprattutto, ma anche per sostenere le nostre attività: acquistiamo i regali sul territorio, serviamoci dalle nostre realtà e avremo la meglio sulle difficoltà».

Commenta