Nuove misure di sostegno alle famiglie con contributi per pagamento affitti ed utenze

Tempo di lettura: 3 minuti

Sono in arrivo nuove misure di sostegno alle famiglie, grazie alle risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il Comune di Codigoro ha ottenuto, in questi giorni, un fondo pari a 48523,27 euro, destinati ad alleggerire il peso dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze domestiche (gas, luce e acqua) e per i canoni mensili di affitto (locazioni private). Il D. Lgs. 73/2021 ha introdotto, nel mese di maggio scorso, una serie di misure urgenti connesse alla pandemia, rivolte ad imprese, lavoratori, giovani e servizi terrotoriali. La Giunta Comunale ha preso in esame le condizioni di maggiore disagio socio-economico, stabilendo così l’accesso al contributo assistenziale su tre fasce di reddito, la prima con Isee da zero a 8.200 euro, la seconda da 8.200 a 12mila euro e la terza da 12mila a 16mila euro.

Da oggi, mercoledì 24 novembre a mercoledì 24 dicembre 2021 le famiglie, residenti sul territorio comunale ed in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare domanda di contributo all’Ufficio dei Servizi Sociali, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’ufficio è aperto al pubblico aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 (telefono: 0533-729561 e 0533-729525). Informazioni e modello di domanda sono disponibili anche sul sito comunale ( www.comune.codigoro.fe.it ). I requisiti fondamentali per accedere agli interventi economici emergenziali sono i seguenti: 1) riduzione della capacità reddituale del nucleo familaire o condizioni di disagio economico per perdita del lavoro; assenza o limitata consistenza di ammortizzatori sociali, mancato inizio del lavoro, riduzione della durata o perdita di lavori precari (lavoratori stagionali, interinali, ecc), accesso ad ammortizzatori sociali, il cui importo non sia sufficiente alla soddisfazione delle primarie necessità familiari; sospensione o forte contrazione dell’attività professionale o imprenditoriale per l’emergenza COVID-19, condizione di disoccupazione, inoccupazione o indigenza, disponibilità finanziarie liquide (Banca, Posta, strumenti finanziari di qualsiasi genere) inferiori a 2.000,00 euro alla data di presentazione della domanda, Non fruire di rendite patrimoniali mensili (intendendosi a tale titolo cedole di titoli, affitti, locazioni, vitalizi, pensioni integrative) superiori a mille euro. I cittadini assegnatari di redditi o sostegni pubblici quali reddito di cittadinanza o di emergenza, indennità di disoccupazione, cassa integrazione, pensione sociale o altre forme di sostegno pubblico o titolari di redditi con importi superiori a mille euro mensili netti, sono esclusi dai benefici. Sono escluse anche le pensioni di invalidità e/o di accompagnamento.

Le domande possono essere presentate on line sul sito web istituzionale, oppure tramite compilazione di una autodichiarazione sul modulo predisposto dal Comune di Codigoro, firmato dal dichiarante e spedito a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: richiesta.buoni.spesa@comune. codigoro.fe.it . Previo appuntamento, coloro che sono impossibilitati ad accedere a strumenti digitali, possono compilare il modello di domanda presso lo Sportello Sociale. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione: copia di documento d’identità in corso di validità, copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per cittadini extra UE), copia attestazione ISEE in corso di validità, copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Le domande dovranno essere presentate da oggi, 24/11/2021 al 24/12/2021.

