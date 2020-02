Nuovi bandi per gli enti pubblici e per le imprese del turismo del Gal Delta 2000

Da: Ufficio stampa di Made Eventi.

BANDO E INCONTRI PER GLI ENTI PUBBLICI

Il GAL DELTA 2000 dopo aver promosso con successo un concorso di idee che ha portato alla realizzazione di un catalogo di proposte e di suggerimenti per interventi di miglioramento del paesaggio del Delta del Po, ha finanziato 12 progetti di soggetti privati che vanno dal rifacimento, demolizione e ricostruzione di strutture per la qualificazione del paesaggio e anche con l’inserimento nel territorio di manufatti realizzati con materiali tipici, come ad esempio la canna palustre.

L’opportunità di realizzare opere di miglioramento del paesaggio è ora rivolta agli enti pubblici, attraverso un Bando – 19.2.02.12 “Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici” – che si è aperto il 16 dicembre scorso con scadenza per la presentazione delle domande di contributo il 28 aprile 2020. La finalità è sostenere interventi volti a valorizzare e migliorare il paesaggio soprattutto in prossimità di siti naturalistici utilizzati per il turismo ambientale e per l’osservazione in natura (flora, fauna, birdwatching).

Il bando per gli enti pubbilci dell’area Leader del GAL DELTA 2000 verrà presentato:

– 13 febbraio alle ore 10.30 presso la sala di Corte Valle, in Strada Mezzano 10 a Ostellato (FE);

– 20 febbraio alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti 2/, Ravenna.

BANDO E INCONTRI PER LE IMPRESE TURISTICHE E DI SERVIZIO AL TURISMO

Un secondo bando rivolto alle imprese turistiche, di cui all’azione del Piano di Azione Locale Leader misura 19.2.02.14_B: “Realizzazione di azioni di promo-commercializzazione della Destinazione Delta del Po” – sostiene progetti di costruzione e promo-commercializzazione di prodotti turistici del territorio Leader dell’area del GAL DELTA 2000 al fine di promuovere e commercializzare il brand turistico “Delta del Po” e le sue destinazioni.

Novità del GAL DELTA 2000: viene attivato uno Sportello “PrimaRisposta” & Ciclo di Webinar tematizzati dove gli operatori turistici potranno rivolgersi AD ESPERTI SPECIALIZZATI per ottenere consigli pratici e informazioni per migliorare la propria competenza imprenditoriale. Lo sportello è attivato grazie Progetto “AZIONI INFORMATIVE PER IL RINFORZO COMPETITIVO” finanziato con i fondi della Mis.19.2.02.13 Leader, PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020).

IL BANDO “INCOMING” E LO SPORTELLO PER GLI OPERATORI TURISTICI E DI SERVIZI AL TURISMO SARANNNO PRESENTATI il 13 febbraio alle ore 15.30 a Comacchio (FE), presso la Manifattura dei Marinati (Corso Mazzini 200)

