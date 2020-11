“Nuovi paesaggi migratori”

Tempo di lettura: 3 minuti

19^ edizione del convegno nazionale Franco Argento – culture e letteratura dei mondi

Ferrara 4 dicembre 2020

dalle ore 9.15 alle ore 13.00

La 19^ edizione del convegno era stata programmata per l’aprile scorso, ma le condizioni legate alla diffusione del COVID, e le relative restrizioni adottate per gli eventi pubblici, ci hanno costretto a un rinvio. Pertanto il convegno si svolgerà in modalità online nella mattinata di venerdì 4 dicembre 2020, grazie alla collaborazione del Comune di Ferrara, l’IT “V.Bachelet” (che ha messo a disposizione la propria piattaforma online) e con il patrocinio del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.

L’iniziativa sarà dedicata in modo particolare agli studenti e agli insegnanti delle scuole superiori, e si pone in continuità con le attività svolte dal Cies di Ferrara (anche attraverso il sito “Vocidalsilenzio”: www.comune.fe.it/vocidalsilenzio) e dall’Associazione Cittadini del Mondo, che realizzano interventi sull’educazione interculturale, offrendo alle scuole un servizio di mediazione e promuovendo iniziative finalizzate alla conoscenza delle culture altre e all’incontro tra linguaggi e esperienze culturali diversi.

Il tema del convegno

Nel 2006 abbiamo dedicato la quinta edizione del convegno al libro di Iain Chambers Paesaggi migratori. Cultura e identità nell’epoca post-coloniale, comparso per la prima volta in lingua inglese nel 1994, mentre la sua prima edizione italiana risale al 1996 per l’editore Costa & Nolan. La casa editrice Meltemi lo ristampò nel 2003 e lo ha ripubblicato nel 2018.

Libri come il suo hanno offerto in questi anni infiniti spunti di riflessione di fronte a una realtà in così rapida e profonda trasformazione.

Questa edizione del convegno, cogliendo l’occasione fornita dalla nuova edizione di quel testo di Iain Chambers, intende proseguire sulle piste di ricerca già battute nelle edizioni precedenti, continuando a cercare nell’arte e nella letteratura uno strumento di indagine per comprendere il nostro tempo e gli inquieti “paesaggi migratori” che ci stanno intorno e dei quali facciamo parte.

In Note su una modernità migrante – apposte a questa nuova edizione come prefazione – lo stesso Chambers spiega quanto “La nuova edizione di questo volume è stata suggerita dall’attualità persistente dei suoi argomenti. Oggi si assiste a una chiusura culturale che culmina nell’isteria socio-politica generata dalla questione dell’immigrazione, accompagnata dalla difesa rigida di un’identità e di un “io” che si rinchiude nella illusoria sicurezza di un luogo. Dinanzi alla minaccia immaginaria dello straniero e del mondo cosiddetto “esterno” (che ormai “esterno” non è), questa “chiusura” sembra ignorare i movimenti, spesso turbolenti e sconvolgenti, dei complessi processi storici e culturali del mondo attuale”.

Ospiti e relatori

• Iain Chambers, professore di Studi culturali e postcoloniali all’Università “L’Orientale” di Napoli

• Federico Falloppa, docente di Storia della lingua italiana e Sociolinguistica al Dipartimento di Modern Languages dell’Università di

Reading (Gran Bretagna)

• Tahar Lamri, Scrittore e giornalista di origine algerinaNader Gazvinizadeh, poeta e scrittore

• Ibrahim Kane Annour, mediatore eulturale e scrittore di origini Tuareg

• Occhioaimedia

• Gruppi di lavoro di studenti e insegnanti delle scuole superiori di Ferrara che hanno realizzato ricerche e laboratori sul territorio

