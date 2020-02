Nuovi servizi gratuiti per gli operatori turistici del delta attraverso il Gal Delta 2000: sportello primarisposta & Ciclo di Webinar tematizzati

Da: Delta 2000.

Conoscere le nuove tendenze turistiche, quali strumenti e modalità per qualificare la propria offerta turistica su un mercato sempre più competitivo, come sfrutture il branding di un territorio per soddisfare le esigenze di un turista sempre più attento all’autenticità, sono alcune delle risposte che il GAL DELTA 2000 intende dare agli operatori del settore turistico dell’area LEADER del Delta emiliano-romangolo attraverso due nuovi servizi : Sportello “PrimaRisposta” e un Ciclo di Webinar tematizzati, presentati nel workshop tenutosi a Comacchio il 13 febbraio.

In dettaglio i nuovi servizi e i prossimi appuntamenti: con lo Sportello “PrimaRisposta”, un Consulente esperto fornirà consigli pratici e raccoglierà le richieste di informazioni e di conoscenza per migliorare la propria competenza imprenditoriale. Il servizio sarà attivo presso la sede del GAL ad Ostellato.

I prossimi appuntamenti SPORTELLO PRIMARISPOSTA saranno i seguenti:

martedì 25/2 – ore 14.00-18.00

martedì 10/3 – ore 9.30-13.00

martedì 24/3 – ore 14.00-18.00

martedì 14/4 – ore 14.00 -18.00

Per prenotare le sessioni dello Sportello “PrimaRisposta” Tel. 0533-57693/4 – Email: info@deltaduemila.net

Viene inoltre attivato un ciclo di webinar a tema, ovvero seminari di formazione gratuiti on-line, per gli operatori turistici che potranno avere l’opportunità di aggiornare le conoscenze e qualificare la propria offerta sul mercato turistico.

I primi quattro appuntamenti dei WEBINAR A TEMA saranno i seguenti:

1. martedì 10/3; ore 17.00-18.00: “Destinazione Po Delta, driver di sviluppo”

2. mercoledì 1/4; ore 17.30-18.30: “Fare il Tour Operator incoming: un’opportunità di marketing”

3. giovedì 16/4; ore18.00-19.00: “Strategie e contenuti per fare digital marketing nel turismo”

4. lunedì 27/04; ore 17.00-18.00 “Slow Tourism: cos’è e come farlo”.

Per iscriversi ai webinar inviare una e-mail a info@deltaduemila.net, verranno poi fornite le indicazioni per la connessione.

Inoltre le attività di sviluppo della Destinazione Po Delta saranno integrate da Report informativi sulle caratteristiche dei segmenti e dei vari Paesi e da attività seminariali nel corso dei prossimi mesi.

“Con questi nuovi servizi – afferma il presidente del GAL DELTA 2000 Lorenzo Marchesini – intendiamo dare un impulso concreto alle esigenze delle imprese del territorio che si trovano ad operare in uno scenario turistico in cui la necessità di intercettare le nuove esigenze di turisti alla ricerca di autenticità e identità dei luoghi si interecciano con la necessità di avere gli strumenti e i mezzi per operare in mercati sempre più competitivi.

Nel mercato attuale non è più sufficiente il solo sforzo del singolo per competere ma è imprescindibile agire in una logica sistemica, in grado di generare processi di attrazione dell’intero sistema Delta del Po e in grado di dare luogo a processi virtuosi in grado di stimolare sviluppo economico dell’intero territorio.

Ed è in questo quadro si inseriscono i nuovi servizi offerti che intendono poter dare un supporto concreto a tutti gli operatori intressati ad accrescere la loro capacità competitiva e agire come attori chiave per lo sviluppo generale di tutto il sistema Delta del Po“

I servizi del GAL sono attivati grazie al progetto “AZIONI INFORMATIVE PER IL RINFORZO COMPETITIVO” finanziato con i fondi della Mis.19.2.02.13 Leader, PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020).

Ricordiamo che tutte le iniziative sono completamente gratuite, ma è necessaria l’iscrizione. Info: GAL DELTA 2000, 0533-57693, www.deltaduemila.net, info@deltaduemila.net.

