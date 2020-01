Nuovo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi al Teatro Comunale De Micheli

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Nuovo appuntamento della rassegna Teatro Ragazzi al Teatro Comunaole De Micheli, nelle mattinate di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, con “Canzoncine un po’… bambine”, recital di canzoni e brevi storie per attore e strumenti musicali, a cura della Compagnia teatrale Stilema, di e con Silvano Antonelli.

Lo spettacolo, dedicato ai piccoli della scuola materna, propone una carrellata di canzoni, filastrocche e di filastorie originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per e sull’infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Per una volta sono le paure, i sogni i desideri, le attese, le speranze, i perchè dell’infanzia ad essere oggetto di piccole poesie in musica.

Alcune canzoni evocano situazioni di vita quotidiana “Ma perché?”, ad esempio, parla delle tante domande sulla vita che i bambini fanno; “Il carrello” della frenesia della spesa al supermercato; “E mangia la pasta” del pranzo dalla nonna; “Il cerottino” dei piccoli dispiaceri; “Il girotondo” della responsabilità e della speranza che accompagnano ogni piccolo gesto che facciamo; “Naso d’argento” della paura; “L’intervallo” della scuola; “Serenata per una bimba” dei piccoli batticuori; e così via.

