Nuovo bando per il pagamento Tari

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

Con l’emergenza e le restrizioni prosegue il sostegno alle imprese

È pronto il terzo bando Tari del Comune di Copparo a favore delle

attività economiche e dei pubblici esercizi del territorio colpiti dalle

disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Da martedì 15

dicembre al 15 gennaio potranno essere presentate le domande di accesso

ai contributi a fondo perduto per il pagamento della Tariffa dei Rifiuti

2020: la somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a

101mila euro, dei quali 21mila da residui di edizioni precedenti.

Dopo i primi due bandi di luglio e settembre, sarà possibile ricevere

una ulteriore tranche di contributi pari all’ultima rata Tari versata;

mentre per coloro che non hanno mai presentato istanza o la cui domanda

è pervenuta fuori dai termini è prevista una tranche unica comprendente

anche le rate precedenti, fino a un massimo di mille euro a rata per

singolo beneficiario.

Può presentare domanda di contributo ogni utente Tari (persona fisica o

giuridica) che alla data di presentazione dell’istanza risulta titolare

di partita Iva per lo svolgimento di un’attività che è risultata

temporaneamente sospesa dalle disposizioni normative, con sede legale e

operativa nel territorio di Copparo. Non possono, in ogni caso, godere

dei contributi le imprese che abbiano in corso contenziosi con il Comune

o provvedimenti di accertamento per il recupero di tributi comunali,

salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando, e che

svolgono attività i cui codici Ateco rientravano fra quelli ammessi.

Il contributo sarà modulato nel seguente modo: 100% per le attività

totalmente sospese a causa di disposizioni ministeriali o regionali, 50%

per i quelle parzialmente sospese e 25% per chi abbia volontariamente

sospeso l’attività in quanto non in grado di garantire le misure di

sicurezza imposte dalla normativa.

Commenta