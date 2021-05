Comunicato stampa Ferrara Film Festival.

Nuovo ciak per la sesta edizione del Ferrara Film Festival – dal 29 maggio al 6 giugno 2021. Primo festival del cinema in Italia a svolgersi in presenza Mike Newell e Alessandro Haber tra gli ospiti della manifestazione.

Dopo gli importanti appuntamenti organizzati all’interno delle precedenti edizioni, il Ferrara Film Festival 2021 rinnova il rapporto con la grande cinematografia mondiale e torna a illuminare il proprio red carpet con il Dragone d’Oro alla carriera internazionale al regista britannico Mike Newell.

La cerimonia di consegna del premio avverrà nella suggestiva cornice del Castello Estense a partire dalle ore 20 di sabato 6 giugno, giornata conclusiva della manifestazione in cui verranno assegnati anche i Golden Dragon Awards alle opere vincitrici tra le trentatré in concorso al festival (per avere informazioni più dettagliate sulle opere consultare il link https://www.ferrarafilmfestival.com/nominations.html).

Tra i più noti al mondo nel suo ruolo, dietro alla macchina da presa, Newell può contare la regia di capolavori rimasti impressi nella storia del cinema come “Amore e Rabbia – The Good Father” (1985) con Anthony Hopkins, “Quattro Matrimoni e un Funerale” (1994) con Hugh Grant, “Donnie Brasco” (1997) con Johnny Depp e Al Pacino, “Mona Lisa Smile” (2003) con Julia Roberts, “Harry Potter e il Calice di Fuoco” (2005) con Daniel Radcliffe ed Emma Watson e “Prince of Persia” (2010) con Jake Gyllenhaal e Ben Kingsley.

“Sarà un grande onore – ha commentato soddisfatto Maximilian Law, direttore del Ferrara Film Festival – assegnare il premio alla carriera a un regista come Mike Newell, che ha segnato la storia del cinema mondiale. Riscoprire i suoi classici, con una retrospettiva creata ad hoc, è un qualcosa che desideravo fare da tempo all’interno del programma. Oltretutto, svolgere la cerimonia dei Golden Dragon Awards, per la prima volta in assoluto, al Castello Estense, sarà un’emozione grandissima”.

Per l’occasione, il Ferrara Film Festival organizzerà una retrospettiva con proiezioni speciali di cinque delle sue principali opere, ovvero “Mona Lisa Smile”, “Donnie Brasco”, “Quattro Matrimoni e un Funerale”, “Ballando con uno Sconosciuto” e “Un Incantevole Aprile”, con ospiti e protagonisti d’eccezione che si alterneranno per tutta la durata della kermesse.