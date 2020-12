Nuovo contributo ad Agrifidi a sostegno delle imprese agricole

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Cristina Romagnoli, comune di Copparo

La giunta ha approvato un’integrazione pari a 7mila euro del plafond iniziale di risorse di 10mila euro

Il Comune di Copparo irrobustisce la somma a sostegno delle imprese agricole del territorio in abbattimento dei tassi di interesse su

prestiti contratti per l’anno 2020, al fine di poter agevolare l’accesso al credito, non solo per investimenti aziendali ma anche per liquidità.

Ad aprile erano stati stanziati 10mila euro per dare operatività alla Convenzione con Agrifidi Modena Reggio Ferrara. Agrifidi ha trasmesso a ottobre il rendiconto delle istanze pervenute e delle spese sostenute in applicazione degli accordi per il sostegno alle aziende agricole copparesi: è emerso come siano state complessivamente deliberate undici operazioni, quattro delle quali erogate dalle banche per un importo di 275mila euro e un impegno contributivo di 14.706 euro.

La giunta comunale, valutando le difficoltà che anche il comparto agricolo sta affrontando a causa della congiuntura economica negativa,

ha approvato un’integrazione del plafond iniziale di risorse pari a 7mila euro.

