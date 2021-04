Tempo di lettura: 4 minuti

da: Plastic Free – Cento (Fe)

L’obiettivo era 100.000 kg, ma grazie ai 140 appuntamenti confermati in tutt’Italia ed agli oltre 15.300 partecipanti, il risultato dell’associazione Plastic Free stupisce tutti

Grande successo per Plastic Free Onlus per l’iniziativa che, domenica 18 aprile ha visto più di 15.000 persone in tutta Italia in azione per il bene dell’ambiente. Negli appuntamenti svolti in contemporanea sono stati raccolti oltre 170 mila chilogrammi di plastica e rifiuti di ogni genere portando così il conteggio finale dell’associazione ad oltre 500 mila chilogrammi di spazzatura eliminata dalla natura dalla sua nascita fino ad oggi.

Una media di 110 partecipanti per ogni appuntamento che ha visto coinvolti grandi e piccini per una grande giornata di sensibilizzazione. Tra i luoghi con maggiore affluenza abbiamo Torino, Cuneo, Milano, Cremona, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Sabaudia, Latina, Ostia, Città Sant’Angelo, Caltagirone, il parco dell’Etna e Trapani.

In particolare, per la città di Cento il risultato è stato 1400 Kg e 95 partecipanti, tra cui 14 bambini, un risultato unico grazie all’organizzazione dei referenti locali Anna Gardini ed Andrea Firrincieli.

A Cento per far partecipare attivamente ed in sicurezza anche i più piccoli, ben 14 è stato realizzato un ‘ciccometro’ tarato (durante le nostre precedenti raccolte ‘singole’ stante la zona rossa) per 5 mila cicche corrispondenti ad 1 Kg e distribuiti ai bimbi 20 boccali in cartone con logo “Plastic Free challange” per la raccolta, ottenendo il risultato che i bimbi si sono divertiti facendo a gara tra loro per riempirlo, cosa avvenuta ben 4 volte (anche con l’aiuto dei genitori…) per un totale di 20 mila mozziconi raccolti prima che finissero in mare.

Tante le espressioni di compiacimento e di incoraggiamento da parte dei Centesi.

Ma non finisce qui. La data nazionale è uno delle tante iniziative della Plastic Free. “Realizziamo più di 2.000 appuntamenti di raccolta all’anno in Italia” – racconta il Presidente, Luca De Gaetano – “e tanti altri eventi nazionali, con l’obiettivo di creare sensibilizzazione attraverso l’azione”.

Infatti, l’associazione prevede un grande evento il 23 maggio lungo gli argini del Po, per la più intensa pulizia del più grande fiume in Italia, e una seconda data nazionale a settembre. Una vera a propria rivoluzione ecologica è appena iniziata e per prendere parte in maniera attiva basterà registrarsi sul sito plasticfreeonlus.it.

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella da plastica monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online e in meno di 2 anni è diventata una realtà sempre più grande e con oltre 700 referenti in tutt’Italia.

Nota:

La cover e le immagini che corredano il testo sono state realizzate dagli stessi volontari di Plastic Free di Cento (FE) in occasione della raccolta del 18 aprile scorso. La redazione di Ferraraitalia li ringrazia, augurandogli nuovi successi per le prossime iniziative.

