Oceano mare

Siamo d’accordo. La piazza è la piazza, ma le elezioni sono un’altra cosa.

Ma oggi in piazza 8 agosto ti senti davvero in Altomare; raggiunto, travolto, cullato da onde di voci, canti, emozioni. Una piazza così non capita molte volte in tutta una vita. Quando finisce una guerra. Quando a San Siro cantava Bob Marley e tutto lo stadio ballava in una nuvola di fumo. Quando moriva un signore di nome Berlinguer. Quando – c’era questa usanza, ma tanto tempo fa – tutti i sindacati chiamano tutti allo sciopero generale. La Piazza Grande di oggi, cosi giovane e colorata, così arrabbiata ma sorridente, dividerà come al solito i commentatori: per alcuni sarà una piazza PRO, per altri una piazza CONTRO. Interrogativo capzioso, interessato, ma soprattutto stupido. Perché se sono contro il nuovo fascismo, sono per una democrazia e una politica diversa. Se sono contro i Porti Chiusi, sono anche (automaticamente) per una nuova accoglienza. Chiucaute Come , Da cui sarPqualcunonon ha proprio senso stabilire se saprei dire se sia una piazza PRO o CONTRO. o e oNon saprei dire se Perisembra strano, ma una volta il sindacato u(una volta

, Le piazze non sono tutte uguali. Non capita molte volte nella vita ll e le onde delleeri erfur

Commenta