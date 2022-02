Officina delle Voci, ultimi posti disponibili

Tempo di lettura: 2 minuti

FERRARA – Ultimi posti disponibili per ‘Officina delle voci’, il laboratorio a cura di Michele Napolitano, docente di Direzione di coro e Composizione corale del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Possono partecipare non solo gli allievi del Frescobaldi, ma anche cantori esterni, musicisti, insegnanti di musica e compositori. Il progetto propone un percorso continuativo, da febbraio a ottobre, che si conclude con un concerto finale dei partecipanti, cui prendono parte anche i direttori d’orchestra (con un percorso parallelo denominato Officina dei Direttori). Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare l’Ufficio Produzioni del Conservatorio Frescobaldi (produzioni@conservatorioferrara.it). Il modulo di iscrizione è compilabile sul sito www.consfe.it. Il progetto. ‘Officina delle voci e dei direttori’ nasce da un lato con l’obiettivo di creare un laboratorio corale per lo studio e l’esecuzione in concerto di un repertorio corale di epoche e stili differenti. Il percorso vuole essere una preziosa occasione formativa a ‘tuttotondo’, per far approfondire ai coristi partecipanti un repertorio di brani a cappella e non. Dall’altro, dà l’opportunità di assistere al “dietro le quinte” della direzione, con l’Officina dei Direttori. “In un clima generale di scambio reciproco e di crescita collettiva – spiega il docente Michele Napolitano – tutti quanti diventano, così, partecipi della costruzione musicale, e non solo, del gruppo, con l’idea di coltivare il piacere del ‘Far musica assieme’”. Costi. Per i partecipanti esterni il costo è di 50 euro per ‘Officina delle voci’, mentre per gli studenti interni al Conservatorio è gratuito. Per informazioni contattare l’Ufficio Produzioni (produzioni@conservatorioferrara.it). Verranno accolte iscrizioni fino al 23 febbraio. Le date. Fino a ottobre 2022 gli incontri si terranno nella Sala della Musica (Chiostro di San Paolo in via Boccaleone 19) e seguiranno il seguente calendario: Officina delle Voci (orario 17.30-20) 23 febbraio, 9 e 23 marzo, 6 e 20 aprile, 4 e 25 maggio, 8, 15 e 22 giugno, 21 e 28 settembre, 5 e 12 ottobre.

