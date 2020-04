Officina ferrarese dona 500 mascherine ad ASP

Da: Ufficio Stampa Officina Ferrarese

Non solo motorismo storico. L’impegno di un club come Officina Ferrarese si declina anche dal punto di vista sociale, nel solco di valori in cui il presidente Riccardo Zavatti per primo ha sempre creduto fortemente. Per questo, in tempi di pandemia da Coronavirus, il club di motorismo storico ha deciso di donare questa mattina (martedì 14 aprile) cinquecento mascherine protettive all’Asp Centro servizi alla persona della nostra città. «Si tratta – spiega il presidente Zavatti – di un gesto concreto di sostegno alla nostra comunità cittadina. Asp rappresenta per Ferrara una vera e propria eccellenza e, in piena crisi sanitaria, il gesto più utile e concreto per dimostrare la vicinanza del club agli operatori, ci è sembrato la donazione di questi dispositivi di sicurezza certificati». D’altro canto «le case di riposo – prosegue – sono l’anello debole della catena sanitaria e, mai come ora, è opportuno adoperarsi per il prossimo cercando di aiutare chi è più bisognoso». Zavatti tiene a rimarcare che «nei momenti del bisogno, specie quando si tratta di contingenze che colpiscono tutta la collettività, Officina Ferrarese, sarà sempre in prima linea». A ricevere le mascherine, ieri mattina nella sede di Asp, oltre al neo amministratore unico del centro servizi alla persona Mario Angiolillo anche l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti e l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini.