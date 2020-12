Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Katia Romagnoli, Comune di Codigoro

Il ciclo di letture online #OGGILEGGOIO, promosso dall’Amministrazione Comunale durante il periodo di chiusura della biblioteca per le restrizioni anti Covid 19, prosegue domani, martedì 15 dicembre, con un appuntamento dedicato ai più piccoli.

Dopo il successo registrato dai primi tre incontri dedicati al recupero e alla valorizzazione del bagaglio culturale dialettale, domani, alle ore 17.30 Milena Medici e Paola Bedeschi del GAD -AMICI DEL TEATRO leggeranno alcune fiabe della tradizione natalizia, alternandole con filastrocche a tema.

La diretta Facebook sarà introdotta, come le precedenti, dal saluto del Sindaco Sabina Alice Zanardi. Con la rassegna #OGGILEGGOIO il Comune di Codigoro si prefigge l’obiettivo di stimolare ed incentivare la passione per la lettura, promuovendo contestualmente le tradizioni locali e quelle natalizie, creando occasioni di incontro e di confronto via web, in un momento in cui il distanziamento sociale è una regola fondamentale, per contrastare la pandemia. Dopo-domani, mercoledì 16 dicembre, sempre con inizio alle ore 17.30, le volontarie dell’Udi di Codigoro Bice Carli ed Elisabetta Leoni, si alterneranno nella lettura di nuove, avvincenti fiabe dedicate ai bimbi. Benedetta Cassano, insegnante di musica dell’Istituto comprensivo di Codigoro, allieterà il pomeriggio eseguendo brani natalizi al violino. Per assistere alle dirette è necessario disporre di un account Facebook.

Tutti possono commentare ed inviare proposte e suggerimenti per gli appuntamenti futuri. #OGGILEGGOIO accoglie anche fiabe e filastrocche scritte di pugno dai bimbi o dai loro genitori o da chiunque voglia contribuire a far crescere la rassegna letteraria.

