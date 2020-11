Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Katia Romagnoli, Comune di Codigoro

Prende il via domani, martedì 1 dicembre, alle ore 17.30, il progetto culturale di letture online #OGGILEGGOIO, attraverso il quale il Comune di Codigoro punta a tenere acceso un faro sulla biblioteca comunale “Giorgio Bassani”, chiusa al pubblico, a causa delle restrizioni anti Covid 19.

Il Sindaco Sabina Alice Zanardi aprirà, con il proprio saluto istituzionale, una diretta Facebook [ https://www.facebook.com/sabinaalice.zanardi/] , che sarà interamente incentrata sul dialetto e sulla valorizzazione delle tradizioni locali degli antichi mestieri.

Lauro Beccari, conoscitore esperto della cultura dialettale leggerà alcune “zirudele”, scritte di suo pugno. Si aprirà poi un focus sulla figura dell’indimenticato dottor Finchi, anch’egli appassionato cultore del dialetto nostrano.

Chi intende far pervenire spunti, suggerimenti, poesie dialettali, frutto del proprio ingegno, è pregato di spedire una mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.codigoro.fe.it

Per collegarsi in diretta, è necessario disporre di un account Facebook. Nel corso delle letture on-line, il pubblico potrà inviare messaggi con suggerimenti e proposte.

Il secondo appuntamento della rassegna #OGGILEGGOIO è in programma mercoledì 1 dicembre, alle ore 17.30, con una nuova diretta Facebook. Ruggero Pimpinati del GAD “Amici del teatro” leggerà i versi in vernacolo di Beniamino Biolcati.

Il progetto culturale proseguirà mercoledì 9 dicembre prossimo con un terzo appuntamento di letture online, in diretta Facebook, ma potrà svilupparsi e crescere anche sulla base dei desiderata dei lettori.

