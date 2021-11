Oltre il Ghetto e Dialetto

Tempo di lettura: < 1 minuto

Sabato 4 Dicembre: Oltre il Ghetto

Questa del Meis è una mostra importante che fa entrare nella atmosfera quotidiana degli italiani di religione ebraica nel periodo tra il 1516 – anno dell’istituzione a Venezia del primo quartiere di residenza obbligatoria per la popolazione di religione ebraica – e il 1861 anno della disposizione del neonato Regno d’Italia, di revoca di ogni e qualsiasi obbligo di questo genere sul territorio italiano e il primo ‘900.

Visita guidata con orario dalle ore 10 alle ore12.

Mercoledì 8 dicembre: Leggiamo in dialetto

Con l’associazione Al trebb dal tridell divertente appuntamento con il nostro dialetto.

Ritrovo: ore 9.45 davanti al Duomo poi ore 10 in bici all’ex ospedale San Giorgio in via Boschetto per un omaggio a Giorgio Golinelli, indimenticato autore di testi e commedie in ferrarese, con lettura di un suo brano. Ritorno in centro città, in luogo caldo, per letture alternate di brani di testi dialettali o di poesie. Aperitivo a base di ciambella e vino nuovo per finire in allegria. Chiusura entro le ore 12.

