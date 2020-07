Omaggio a Charlie Parker allo Spirito di Vigarano Mainarda

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa il Gruppo dei 10

“La musica è la tua esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza – sosteneva il sassofonista Charlie ‘Bird’ Parker –. Se non fa parte della tua vita, non potrà uscire dal tuo strumento”. E una serata interamente dedicata alla musica è quella in programma venerdì 31 luglio allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara) con Confirmation, omaggio a Charlie Parker. Una conferma, appunto, con un concerto eccezionale con cui Il Gruppo dei 10, organizzatore della rassegna musicale Tutte le direzioni in Summertime 2020, riparte da dove aveva dovuto interrompere la sua programmazione, per via dell’emergenza sanitaria.

Da Charlie Parker si riparte dunque allo Spirito per la terza data in programma per la rassegna estiva, dopo mesi di stop alla musica dal vivo. Confirmation, infatti, è il nome dato all’evento, affidato a un quartetto d’eccezione capeggiato dall’assoluto, celebrato talento di Francesco Cafiso. Il concerto è un tributo a uno dei padri fondatori del bebop, e oltre a Francesco Cafiso al sax alto, vedrà sul palco Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso, Luca Caruso alla batteria. L’evento è in collaborazione con ‘Amici del Jazz’. Quest’anno viva è anche la collaborazione con AIES Ferrara e Area55. Per informazioni e prenotazioni: Spirito, via Rondona 11d, Vigarano (Ferrara), Tutte le informazioni degli eventi in programma si potranno trovare anche sulla pagina Facebook de Il Gruppo dei 10. Apertura ore 20 con aperitivo e a seguire cena, massimo 70 posti).

Il tributo. Nel 2020 ricorre il centenario dalla nascita di Charlie Parker. Nato il 29 agosto 1920 a Kansas City, Charles ‘Bird’ Parker Jr. è stato uno dei più grandi sassofonisti della storia della musica. In particolare, firmò il più importante cambiamento nella musica Jazz, la nascita del Bebop. La sua influenza ancora oggi è importante per chi si vuol avvicinare alla musica Afroamericana.

Per l’omaggio a Charlie Parker il gruppo capitanato da Francesco Cafiso arricchirà il suono dei brani di Parker con musicalità intense, ricercate e dal fascino evocativo. La musica che fluidamente esce dal suo sassofono produce sonorità magiche, sempre sorrette da una stupefacente freschezza d’ispirazione. Scoperto da Wynton Marsalis e divenuto in breve tempo una star di livello internazionale, Francesco Cafiso, classe 1989, già a nove anni ha mosso i primi passi nel mondo jazzistisco facendo esperienze con musicisti di fama internazionale quali Bob Mintzer, Maria Schneider, George Gruntz, Gianni Basso e molti altri. Decisivo è l’incontro, nel luglio del 2002 al Pescara Jazz Festival, con Marsalis che, stupito dalle sue qualità musicali, lo porta con sé nell’European tour del 2003.

Tutte le direzioni in Summertime 2020 ha preso il via venerdì 10 luglio e proseguirà fino all’11 settembre. Nel decennale de Il Gruppo dei 10 – sodalizio ideato nel 2010 da alcuni componenti della società ferrarese, desiderosi di arricchire il panorama culturale estense con concerti dedicati al jazz (ma non solo) – la rassegna musicale propone sette appuntamenti (sei allo Spirito + una serata al Castello nata da una prestigiosa collaborazione con il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara), dedicati ad alcuni protagonisti che hanno segnato la storia della musica, del cinema e della letteratura.

Commenta