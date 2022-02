Opportunità internazionali per startup e Pmi dell’Emilia-Romagna

Tempo di lettura: 2 minuti

Bologna, 2 febbraio 2022 – Un’opportunità per crescere sui mercati internazionali e avviare nuove relazioni a Parigi, Berlino e Londra. Regione Emilia-Romagne, ART-ER e Smau hanno aperto una call per selezionare 15 tra startup e Pmi innovative con sede nel territorio regionale, interessate a partecipare alle manifestazioni SMAU di Parigi (23-24-25 marzo), Berlino (27-28-29 aprile) e Londra (25-26-27 maggio). SMAU è una piattaforma europea di incontro e matching dedicata all’innovazione, articolata in un Roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un evento internazionale a Milano, tappe all’estero. Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori produttivi coinvolte ogni anno, SMAU è un riferimento per il dialogo direttamente con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano e internazionale. Le candidature dovranno essere inviate tramite il form presente sul sito EmiliaRomagnaStartUp entro venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 13.00. Le manifestazioni di interesse saranno valutate da un comitato congiunto composto da ART-ER e SMAU. La call è riservata a startup o Pmi con i seguenti requisiti: sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna; iscritte come “startup innovative” o “PMI innovativa” nella sezione speciale del Registro delle Imprese; contenuto innovativo del prodotto o servizio presentato; prodotto o servizio b2b o, se b2c, con interesse a partnership industriali e/o finanziarie; prodotto o servizio già industrializzato e pronto per il mercato, con interesse a sviluppo internazionale; linee tecnologiche di sviluppo coerenti con uno o più dei seguenti ambiti: Agrifood, Smart Manufacturing & Industry 4.0, Smart Communities, Mobility, eHealth, Retail, Travel, Fintech & Insurtech; disponibilità di referenze (clienti o Proof of Concept già realizzati) o, in alternativa, avere nella compagine sociale un’impresa già consolidata o essere stati oggetto di un investimento. La partecipazione all’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione

e favorire processi di cross-fertilization interregionale e internazionale. Insieme alle startup e PMI regionali, saranno presenti incubatori ed abilitatori, grandi imprese e esponenti delle istituzioni in rappresentanza dei diversi ecosistemi regionali, circa 100 delegati a tappa. Oltre alla partecipazione agli eventi nelle tre città, organizzati con un format predefinito, e alla visibilità ai progetti d’impresa la call offre anche momenti di formazione per lo sviluppo dell’impresa. Le 15 realtà selezionate avranno accesso ad un servizio di assessment dedicato con la direzione Smau e a incontri formativi e supporto sul tema internazionalizzazione organizzati da ART-ER.

