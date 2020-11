Ordinanza regionale del 27/11

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa, Ascom Ferrara

Ci auguriamo sia un primo passo avanti verso la normalità – il commento di Ascom Confcommercio Ferrara

L’odierna ordinanza regionale detta nuove regole per l’Emilia-Romagna in attesa dell’uscita del prossimo Decreto del premier Conte previsto per il 3 dicembre. Fra le altre disposizioni vengono tolte le limitazioni nei fine settimana per i negozi di vicinato e le medie strutture di vendita. Nonostante il permanere nella nostra regione in zona arancione – Giulio Felloni in qualità di vicepresidente della Confcommercio regionale e presidente provinciale di Ascom Ferrara commenta – valutiamo positivamente l’attenuazione delle restrizioni che limitavano l’apertura delle piccole medie strutture di vendita, attività peraltro che operano da sempre nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. E’ un primo passo in avanti – fortemente voluto dalla Confcommercio nazionale, regionale e provinciale – con l’auspicio che tutto questo porti ad un mese di dicembre il più possibile vicino alla normalità e con un ritorno agli acquisti sotto casa e nei negozi di fiducia. Ci attendiamo che arrivino presto i ristori promessi per ridare fiato alle attività colpite dai provvedimenti restrittivi a prescindere dalle tre zone di classificazione” conclude Felloni.

