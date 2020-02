Ordinanza sindacale in occasione della manifestazione del “Carnevale sull’Acqua” di Comacchio

Da: Comune di Comacchio.

Il Sindaco di Comacchio, in occasione della manifestazione del “Carnevale sull’Acqua” di Comacchio, per garantire il regolare svolgimento della Manifestazione, la sicurezza delle famiglie e dei bambini che parteciperanno all’evento, ha adottato l’ordinanza che prevede dalle ore 10:00 alle ore 21:00, delle domeniche del 16 e 23 febbraio 2020 ed in caso di avverse condizioni meteorologiche, nelle domeniche del 1 e 8 marzo 2020, l’istituzione dei seguenti divieti:

a. il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, com¬presa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie da asporto etc.), dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica, ubicati all’interno del centro storico di Comacchio e nelle aree li¬mitrofe interessate dalla manifestazione, di vendere per l’asporto ed il consu¬mo di tutte le bevande in contenitori di vetro e/o in lattina o altro materiale idoneo ad offendere, al fine di evitarne l’abbandono generalizzato e diffuso con i conseguenti e relativi pregiudizi e danni alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale.

b. Il divieto di introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro e/o lattine o altro materiale idoneo ad offendere, nelle aree pubbliche o aperte al pubbli¬co, all’interno del centro Storico di Comacchio e nelle aree limitrofe interes¬sate alla manifestazione.

La violazione dei divieti previsti dalla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di € 150,00.

