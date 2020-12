Ordine del Giorno su modifica nuovo Codice della Crisi di Impresa.

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gruppo Azione Civica

Il Consiglio Comunale

Premesso

Che per far fronte alla grave crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19, il Governo ha attivato un

enorme quantitativo di risorse economiche per sostenere le attività produttive e dei servizi;

Che dal Recovery fund sono attese importanti risorse economiche utili a sostenere la ripresa delle attività

economiche del paese e della sua innovazione tecnologica;

Preoccupati

Che ciò nonostante, molti imprenditori, soprattutto piccoli e piccolissimi non saranno in grado di ripartire, con

grave perdita per il tessuto imprenditoriale del paese e del suo Know-How.

Considerato

Che le norme attuali sulle crisi di Impresa, non contemplano benefici mitiganti gli effetti di un fallimento,

qualora la crisi sia avvenuta per cause di forza maggiore non imputabili alla gestione imprenditoriale.

Impegna il Sindaco e la Giunta

A farsi parte attiva presso il Governo nazionale e il Parlamento, coinvolgendo eventualmente anche l’ANCI,

con le seguenti proposte:

– modifica del nuovo Codice della Crisi di Impresa, per dare agli imprenditori dal passato ineccepibile la

possibilità di avvalersi di sistemi premiali che garantiscano la possibilità di ripresentarsi sul mercato ed

accedere al credito;

– accordo con gli Istituti di Credito affinché rimodulino le misure già in essere su garanzie, moratorie e

segnalazioni, al fine di concedere il tempo necessario agli imprenditori meritevoli e solvibili prepandemia di ripartire ed investire nelle proprie aziende.

I Consiglieri:

Gruppo PD – Francesco Colaiacovo

Azione Civica – Roberta Fusari

Gente a Modo – Dario Maresca

