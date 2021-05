Organizzazione della Pubblica amministrazione: Un riconoscimento per la Regione Emilia-Romagna.

Il progetto prevede un percorso strutturato per accompagnare i nuovi dipendenti regionali nel contesto organizzativo. L’assessore Calvano: “Con questo riconoscimento viene premiata la grande innovazione che nella nostra Regione stiamo mettendo in atto in cui inclusione e formazione vanno di pari passo”.

Bologna – Un percorso strutturato per accompagnare il nuovo assunto in Regione, passo dopo passo, all’interno del contesto organizzativo. Varie attività dedicate al nuovo dipendente, come per esempio l’assegnazione di un “Buddy”, un collega ‘veterano’ che viene incaricato degli aspetti legati alla socializzazione e alla creazione di nuove relazioni, ma anche l’inserimento nel programma formativo telematico “Benvenuti a bordo” e una app telefonica per monitorare il livello di coinvolgimento dei neo-assunti.

E’ il progetto della Regione Emilia-Romagna “Alba: sei dei nostri” che l’Osservatorio HR Innovation del Politecnico di Milano ha premiato, per l’edizione del 2021 nella categoria “Employer Branding ed Engagement dei neoassunti”. Un riconoscimento che permetterà al progetto “Alba sei dei nostri” di entrare fra i business casemenzionati sul portale Osservatori.net.

“Con questo riconoscimento- commenta l’assessore regionale al Bilancio e al Personale, Paolo Calvano- viene valorizzato il progetto di innovazione che la Regione sta mettendo in campo per portare i collaboratori a un livello sempre maggiore di inserimento nel contesto organizzativo dell’Ente. E questo grazie anche alla formazione continua e ad una visione ‘di squadra’ dei vari aspetti che, nel loro insieme, definiscono la nostra macchina organizzativa”.

“Questo progetto- chiude l’assessore- vuole far sentire fin dall’inizio i lavoratori coinvolti e valorizzati nell’ambito della struttura regionale. In meno di un anno di vita, il progetto ‘Alba’ ha certamente raggiunto gli obiettivi per i quali lo avevamo pensato”.



HR Innovation Award:

Il HR Innovation Award, promosso dall’Osservatorio HR Innovation del Politecnico di Milano, vuole creare conoscenza e promuovere la condivisione dei progetti di innovazione e miglioramento dei processi di gestione e sviluppo delle risorse umane, grazie all’adozione delle più innovative tecnologie digitali.

Altro obiettivo è quello di dare visibilità ai progetti più innovativi, che vengono premiati in diverse categorie per generare un meccanismo virtuoso di condivisione, diffusione e valorizzazione delle esperienze di eccellenza all’interno delle Direzioni del personale, al fine di identificare possibili approcci e metodologie per favorire i processi di sviluppo dei dipendenti.

Il progetto “Alba sei dei nostri” ha soddisfatto i quattro criteri principali definiti dall’Advisory Board dell’Osservatorio (il gruppo di direttori HR di aziende e pubbliche amministrazioni): innovazione nella soluzione tramite l’applicazione di nuove tecnologie, diffusione e impatto nella Pubblica amministrazione, progettualità nel lungo periodo e impatto sulla sostenibilità ambientale e/o sociale.