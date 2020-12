Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: AUSL Ferrara

Ospedale “SS. Annunziata di Cento”: interruzioni di via Vicini per il 17 dicembre e chiusura al traffico di via del Cremonino venerdì 18 dicembre per il trasporto nuovo magnete della Risonanza Magnetica

Nei prossimi giorni sono previste delle interruzioni al traffico locale per consentire alcuni interventi di supporto logistico all’ospedale di Cento.

Giovedì 17 dicembre per l’intero arco della giornata, sarà occupata una parte del marciapiede di via Vicini, di fronte all’entrata principale dell’Ospedale di Cento, per consentire l’installazione di una struttura coperta temporanea destinata all’attesa delle persone che accederanno all’ospedale, mentre venerdì 18 dicembre dalle sei del mattino alle 18 sarà chiusa al traffico via del Cremonino nel tratto compreso tra via Facchini e via Loris Bulgarelli; vietata anche la sosta su entrambi i lati e il senso di marcia di via Facchini sarà temporaneamente invertito, e pertanto sarà percorribile da via Cremonino direzione via Vicini, per consentire il trasporto all’interno dell’ospedale del magnete della nuova Risonanza magnetica che sarà attivata presso l’ospedale.

