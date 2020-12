Ottantacinquemila buone ragioni per sostenere la scuola

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Lucia Felletti, Comune di Comacchio

Il Comune di Comacchio, attraverso il suo assessorato alle Politiche educative, ha destinato 85.733,00 euro quale contributo da suddividere fra tre gli Istituti scolastici del territorio: Comprensivo di Comacchio, Comprensivo di Porto Garibaldi e Istituto Scolastico Superiore Remo Brindisi del Lido Estensi.

L’erogazione è destinata a progettualità che andranno a qualificare l’offerta formativa dell’anno scolastico 2020/21 ed in particolare è indirizzata a prevedere l’acquisto di attrezzature per allestimento di laboratori scolastici nei diversi ambiti educativo-formativi con particolare attenzione al contrasto al divario digitale con l’acquisto di attrezzature informatiche, un investimento di prospettiva.

La dotazione informatica è necessaria per la didattica a distanza degli studenti in questo tempo di Covid 19 ed in particolare per le famiglie più vulnerabili che non dispongono di device e di connessioni. Ma l’attenzione è rivolta anche a progetti di recupero delle tradizioni e della cultura locale alla riqualificazione degli spazi scolastici ed in particolar modo ai laboratori espressivi pensati sostenere le abilità e le attitudini personali degli studenti, ma anche a quello di lingua italiana pensato anche per gli alunni stranieri. Un’attenzione che si indirizza, in particolare, verso gli studenti più fragili e vulnerabili, a rischio dispersione scolastica Non mancano progettualità di cittadinanza attiva, sportello di ascolto per adolescenti e genitori, percorsi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

