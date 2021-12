Pagamenti elettronici..arrivano solo le sanzioni – “Il Parlamento riveda la sua posizione” l’appello di Ascom Confcommercio

Tempo di lettura: 2 minuti

Un emendamento al decreto legge sull’attuazione del PNRR prevede una multa di almeno 30 euro in caso di rifiuto ad accettare transazioni elettroniche per la vendita di prodotti e per prestazioni professionali. In pratica chi non acconsente a pagamenti con bancomat o carte d credito, qualunque sia l’importo e la forma di vendita, verrebbe sanzionato. È quanto prevede un emendamento al decreto legge sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa approdato in Commissione Bilancio della Camera. Alla sanzione minima sarebbe inoltre aggiunto il 4% del valore della transazione rifiutata.

“Come Confcommercio siamo favorevoli alla diffusione della moneta elettronica tra l’altro già ampiamente utilizzata – considera Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Ferrara – ma se si vuole perseguire l’obiettivo di rendere massivo l’uso di carte di credito e bancomat, crediamo si possa intervenire molto più efficacemente riducendo od addirittura azzerando le commissioni ed i costi a carico di commercianti e consumatori. In concreto, occorre potenziare il credito d’imposta sulle commissioni pagate dai negozianti e prevedere l’assenza di commissioni per i cosiddetti micro pagamenti. Puntare come fa questo emendamento sul solo aspetto sanzionatorio non è utile né opportuno, specie in un momento delicato di ripartenza, ma ancora di perdurante emergenza sanitaria. La nostra Confcommercio chiede alle Istituzioni – Governo e Parlamento – di cambiare il loro orientamento. Il provvedimento che l’emendamento prefigura rappresenta un ulteriore peso sulle imprese già provate dalla pandemia. Ed a questo proposito – conclude il presidente Felloni – anche a Ferrara e nel territorio provinciale sarà necessario avere una grande attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti. L’obiettivo di Ascom Confcommercio Ferrara è di mantenere aperte tutte le attività in una consapevole condivisione di sviluppo e crescita”.

