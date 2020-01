Palacinghiale pronto ed utilizzato per gli allenamenti del ponte Rodoni Futsal

Da: Ufficio Stampa del Comune di Bondeno

Il Palacinghiale è stato ultimato, a poco più di un anno dal fortunale che lo ha distrutto. La nuovissima struttura geodetica, teatro delle imprese sportive del Futsal Ponte Rodoni, che milita nel campionato serie C, è già stata di fatto “inaugurata” dalle prime sedute di allenamento della squadra di casa, ma si sta preparando un vero e proprio evento che coinvolgerà tutta la frazione. «La ripresa dell’attività all’interno del Palacinghiale – dice il vicesindaco con delega allo sport Simone Saletti – è un obiettivo che ci eravamo presi, mentre la sua ricostruzione era inserita nel programma di ammodernamento degli impianti sportivi del territorio comunale. Nello specifico – precisa Saletti – al ripristino della copertura e delle funzionalità della palestra, abbiamo fatto seguire la riqualificazione dell’impianto elettrico, che garantirà anche importanti risparmi sulle utenze, accanto alla funzionalità garantita dalla posa dei nuovi serramenti e degli arredi dei locali». Rinnovati anche la pavimentazione e il manto. Il ritorno alla piena operatività della struttura geodetica permetterà di distribuire con maggiore agio gli impegni dei vari club sportivi, che si sono affollati in questi mesi tra il PalaBonini e le palestre scolastiche di via Manzoni e via Gardenghi. L’impegno di spesa complessivo per il Palacinghiale ammonta a circa 170mila euro, dei quali 120mila derivanti dai risarcimenti assicurativi. «La società sportiva del presidente Stefano Grechi – riferisce Simone Saletti – si sta già impegnando per organizzare un evento che possa celebrare degnamente la riapertura dell’impianto sportivo, che è anche il fulcro della vita sociale e ricreativa della frazione di Ponte Rodoni». Il 25 gennaio, in tal senso, il Ponte Rodoni Futsal giocherà finalmente tra le mura amiche del PalaCinghiale, per il prossimo incontro casalingo di campionato.

