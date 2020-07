Palazzo dei Diamanti: apertura straordinaria per il Ferrara Buskers Festival 2020

Tempo di lettura: 2 minuti

In occasione della 33^ edizione del Ferrara Buskers Festival, da giovedì 27 a sabato 29 agosto 2020, Palazzo dei Diamanti propone l’apertura straordinaria fino alle ore 24.00 (chiusura della biglietteria alle ore 23.30), consentendo al pubblico di visitare la mostra Un artista chiamato Banksy fino a tarda sera. Anche in questa occasione, l’ingresso rimane contingentato ed è quindi consigliata la prenotazione online (www.palazzodiamanti.it).

“Come spesso sostengo – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Marco Gulinelli – i momenti di difficoltà posso trasformarsi in nuove opportunità e il Comune non si è certo tirato indietro rispetto ad una prospettiva, nel periodo di chiusura totale di tutto, che metteva in dubbio se le attività culturali avessero ancora un futuro. Gli eventi più importanti tra cui il Ferrara Buskers Festival sono ripartiti, non in streaming ma dal vivo. E’ stata una sfida contro il grigiore in cui stavamo vivendo usando i colori, i suoni, la bellezza dell’arte, della musica, della letteratura. Per Ferrara ripopolare gli spazi della cultura è un risultato straordinario. Confido che da questo momento in avanti si mantenga il coraggio di lavorare per riportare il pubblico nei luoghi della cultura. Ringrazio Rebecca Bottoni per la disponibilità e l’impegno profuso per riuscire a declinare il Ferrara Buskers Festival in relazione alle difficoltà imposte dal Covid”.

Il giardino esterno di Palazzo dei Diamanti sarà, inoltre, una delle cinque location storiche della città selezionate per ospitare, ogni sera, i concerti delle quindici migliori band europee della rassegna 2020 degli artisti di strada.

“Questa iniziativa – conclude l’Assessore al Turismo del Comune di Ferrara, Matteo Fornasini – si inserisce in un ricco calendario di eventi programmati dall’Amministrazione. Così come in occasione della Notte Rosa, in cui vi sarà un’illuminazione artistica di Palazzo dei Diamanti, così nel periodo del Ferrara Buskers Festival diamo l’opportunità a turisti e visitatori di venire in città per godersi una mostra che ci sta dando grandi soddisfazioni”.

