Papaveri della memoria

Inizia l’ultima settimana di novembre, il mese in cui si celebra il Remembrance Day (11 novembre) in diversi Stati del mondo. È particolarmente sentito in Inghilterra, dove il popolo a partire dalla fine di ottobre indossa, regala e agghinda le città con papaveri rossi, il simbolo della festa. Si tratta della giornata in cui si ricordano tutte le vittime di guerra, dalla Prima Guerra Mondiale in poi. Venne istituita dal re Giorgio V il 7 novembre 1919. È stato scelto il papavero perché è il fiore che cresceva nei tremendi campi di guerra e il cui colore rosso ricorda il sangue versato. Moltissime immagini di papaveri sono state condivise anche sui social, seguiti dalla scritta “lest we forget”, “per non dimenticare”.

