Parco Delta Po, Comune di Comacchio – conferenza stampa in occasione della liberazione delle anguille in mare

Da: Cecilia Roversi, Madeeventi

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità

Delta del Po e Comune di Comacchio invitano la stampa alla conferenza stampa in occasione della liberazione delle anguille in mare, che si svolgerà mercoledì 23 dicembre.

L’evento, unico in Italia e che si ripete annualmente già da diversi anni al Parco Delta Po, rientra nel Piano di Gestione Regionale e Nazionale e nelle linee guida per la tutela dell’Anguilla Europea, inserita nella lista rossa dello IUCN come specie “in pericolo critico di estinzione”. L’inclusione nella lista comporta la definizione di azioni di gestione della pesca e degli habitat finalizzate alla conservazione della specie ed all’aumento della consistenza degli stock.

Le anguille che verranno liberate hanno un’età compresa tra i sei e i nove anni, quindi ancora forti e vitali per compiere la traversata e raggiungere con successo il Mar dei Sargassi, dove si riprodurranno: ritorneranno poi nel Delta del Po le nuove generazioni.

