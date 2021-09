Parma brucia di Luca Ferrari ora pubblicato anche in versione digitale

Tempo di lettura: 2 minuti

Esce anche in formato ebook Parma brucia, il romanzo di Luca Ferrari, inserito nella collana Blackout, curata da Gianluca Morozzi per BookTribu. Luca Ferrari, di professione avvocato, crea una storia “nera” ambientata a Parma. La vicenda di Carlo Malvisi, cronista di un giornale locale a cui viene offerta la possibilità di un’intervista esclusiva a Ernesto Guerra, un imprenditore parmigiano finito in carcere per il tentato omicidio di un ex deputato, si innesta nel contesto di una città cambiata molto nel giro di due decenni. Parma, infatti, dall’essere in cima alla classifica della qualità della vita nelle città italiane, è via via scivolata lontana dai primi posti. Parma è la città del più grave scandalo di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio commesso da una società privata a livello europeo. E poi il debito pubblico delle casse cittadine, le inchieste per corruzione e peculato sono il passato più recente di cui sono figli i personaggi di Parma brucia. La storia di Ernesto Guerra abbraccia oltre due decenni, da quando lui era un giovane iscritto alla facoltà di Giurisprudenza a quando si è trasformato in un assassino, passando per una rapida ascesa nei salotti buoni.

Il cronista Malvisi dovrà tracciare le fila di azioni criminali all’apparenza senza movente e comprendere cosa si nasconde dietro l’attentato all’onorevole Lotti.

L’ebook sarà disponibile da sabato 11 settembre sul sito di BookTribu (https://www.booktribu.com/)

e negli store online.

