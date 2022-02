Tempo di lettura: 7 minuti

Quest’articolo raccoglie Poesie per la Pace in Ucraina. L’idea è nata oggi in una discussione sulla chat del Collettivo Poetico Ultimo Rosso da una proposta di Rosaria Munafò. Rosaria ha poi appeso tutte le poesie nel proprio giardino a Cernusco Lombardone (Lecco). Ci è sembrato giusto presentare le poesie del Collettivo, scritte di getto nei giorni scorsi, anche sul nostro giornale, una specie di “numero speciale’ della rubrica Parole a capo. All’inizio della micro antologia abbiamo inserito la bellissima poesia “Ho dipinto la pace” della israeliana Talil Sorek. Il testo è stato scritto nell’ottobre del 1973, durante la guerra del Kippur, quando Talil era una ragazzina di 13 anni. Chiude la raccolta la celebre “Ninna Nanna” di Trilussa, recitata dall’indimenticabile Gigi Proietti.

(Pier Luigi Guerrini e Ambra Simeone)

Ho dipinto la pace

Avevo una scatola di colori

brillanti, decisi, vivi.

Avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso

per il sangue dei feriti.

Non avevo il nero

per il pianto degli orfani.

Non avevo il bianco

per le mani e il volto dei morti.

Non avevo il giallo

per la sabbia ardente,

ma avevo l’arancio

per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e i nidi,

e il celeste dei chiari cieli splendenti,

e il rosa per i sogni e il riposo.

Mi sono seduta e ho dipinto la pace.

Talil Sorek

Alla fine

di Annarita Boccafogli

Alla fine

scopriamo sempre

le stesse verità.

In ogni tempo

e luogo

dov’è saggezza

raggiunta,

lavorata dalla ricerca

profonda e alta

del senso della vita.

La forza dell’amore

la conquista del silenzio

il coraggio del vivere

la costruzione della Pace.

Sapersi parte

oltre il proprio confine

molecola di umanità

di natura e mistero,

saper onorare.

Perché

non impariamo mai

Perché

sempre gli stessi errori?

Il mio cuore

di Lidia Calzolari

Il mio cuore

spinge e piange

tumultuoso

si accalca

vicino al petto

Assedia il torace

Implora solo pace

Oggi 26 febbraio 2022

di Franco Mosca

Mi viene incontro una nonna

tiene per mano la sua nipotina

vestita di bianco

recita una allegra filastrocca:

“il gallo fa

chicchiricchì

la gallina coccodè

e tutto il mondo canta con me!”

la filastrocca vola nel cielo

e tutti i cannoni a bocca

aperta perdono la voce!

Volassero colombe

di Paola Sarcià

Volassero colombe

nel cielo di Kiev

candide

inattese fioriture

sulle strade polverose

di macerie

perle lucenti, gli occhi

respirerebbero pace

Guardo i miei fiori

di Roberto Dall’Olio

Guardo i miei fiori

Non sono miei

Sono della terra

Delle api

Della luce

Guardo l’alba

Di giorno

Bombe esplose

Tragica alba

È anche mia

Solo mia

Solo noi umani

Diventiamo

Disumani

Guardo i fiori

Si staccano

Volano sul mare

Dei morti

Tappano i cannoni

Le rose

Scendono sulle bombe

Le disinnescano

Fanno piangere

I signori delle armi

Non potranno più

Venderle

I fiori si sono ribellati

Ci hanno portato

Il colore

Della pace

E un sogno?

Si lo è

Audace

Chissà se ancora vive

di Roberta Barbieri

Chissà se ancora vive

la maestra di Vladimir, se ricorda la volta delle botte

coi compagni.

E lei a sanare la zuffa

dando insegnamenti.

Chissà se la madre e il padre

vedono Vladimir

da un qualche punto del mondo,

questo o un altro.

Chissà da chi e quando

ha appreso a giocare

senza regole,

inventando scorciatoie per la vittoria.

A tutti i costi, senza più il lume della umanità.

A pensarci bene non scrivo poesie sulla “Pace”

di Rosaria Munafò

A pensarci bene non scrivo poesie

sulla “Pace”

ho la poesia pacifica a sprazzi nell’anima silente ogni tanto cinguetta per la fame e la sete come un passerotto che apre la bocca a mamma passera dall’albero dove annuncia la libertà si alza in volo il ramo si lascia andare è pronto germoglia al suo spiccare di ali verso il cielo limpido senza polvere di guerre

Non sei una bestia uomo

di Cristiano Mazzoni

Non sei una bestia uomo nessun animale uccide per il potere nessun essere è assetato di sangue quante te. Nasci nella natura e con lei, poi dopo il primo passo dell’evoluzione impari a fare la guerra. Sei un essere schifoso mandi a morte i tuoi figli affami i tuoi simili per stare seduto su quel trono. Nessuna evoluzione ti ha trasformato in meglio sei sempre e solo peggiorato non sai vivere in pace. Una volta almeno stavi sul campo di battaglia, ora dici falsità ad una telecamera. Sei un essere pavido ti fai scudo dei più deboli ti sei inventato le parole democrazia per uccidere meglio. La tua arroganza la tua faccia da eroe non nasconde ciò che sei un essere immondo, senza dignità. La Pace

di Francesco Loche

Buio

di una notte fredda

urla

il tuono della morte

L’anima frantumata

in domande mute

paura senza respiro.

Il mondo muore

di insensate ragioni

nemmeno la salvezza

di una lacrima.

Buio

di una fredda notte

e sogni tiepidi

nel silenzio che attende

la nuova luce.

Occhi sbarrati

mani che tremano

e voi

uomini dal potere malefico

uccidete la speranza

e lordate il futuro.

E silenzio

dietro quegli occhi

senza parole

ora.

Viene ucciso

lo spirito dei popoli:

la loro PACE!

Solo guerra

di Roberto Paltrinieri

Sono un segno nell’acqua.

Ma posso portarti

musica

un cuore viaggiante

turbamenti dell’anima

per imparare

per ripartire.

Solo con la Guerra

non posso portare

nessuna musica

nessun viaggio

nessun turbamento del cuore.

Solo Guerra!

ll tempo della guerra

di Olmo Losca C’è stato un tempo

della case spianate

delle bombe sganciate

festeggiate con lo champagne Era il tempo del generale

della mancanza del pane

del lager accettato

della disperazione della fame C’è stato un tempo senza sole

armonia dimenticata

gelo senza scampo

odore di morte Era il tempo della guerra

dei fili spinati

di corpi congelati

vestiti di dolore C’è stato un tempo

del pianto dei bambini

isolate note

mai ascoltate E tutto questo passato

intriso di brutalità

non è mai finito

è solo coperto dalla pubblicità.

In tempo di dolore

di Maria Mancino Scene taglienti

annunciano tragedie

al ritmo disordinato

di un tremante delirio

la sequenza è incomprensibile

il significato penzola

dal cappio del tormento

e non c’è consolazione alcuna

nel vuoto di una domanda

Si arrende anche l’unico spiraglio

che in affanno scandiva gli attimi

l’orologio appeso al muro

ferma il tempo

in tempo di dolore

Nuova alba

di Cecilia Bolzani

Ascolto gli scoppi

vedo l’attacco

i fuochi

i ferri contorti

Il mio cuore

attonito

grida

Pace!

La notte squarciata

da luci arancioni

chimiche

tossiche

Il mio cuore

attonito

grida

Pace!

Natalia piange

suo figlio

al fronte

Olga cerca

con le bimbe

un futuro

altrove

Svetlana

alla radio

da un rifugio

continua a

parlare

Risuona

l’urlo nero delle madri…

Cuore

Mente

Pancia

chiedono

Pace!

Trilussa, Ninna Nanna, letta da Gigi Proietti

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

