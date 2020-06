Tempo di lettura: 7 minuti

“Come per il poeta in versi così per lo scrittore in prosa, la riuscita sta nella felicità dell’espressione verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi per folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una paziente ricerca del mot juste, della frase in cui ogni parola è insostituibile, dell’accostamento di suoni e di concetti più efficace e denso di significato.”

(Italo Calvino)

io dico che non ha costi un’idea



io penso proprio che non ha costi un’idea,

ma che forse un po’ su ci devi lavorare, quel tanto perché si capisca un poco

non molto, perché altrimenti ti viene su troppo imbellettata,

ma neanche troppo poco, che poi sembra una cretinata,

insomma io penso che non ha costi un’idea,

ma che forse se spendi qualche soldo in più per un libro che ti piace,

questo può fartene venire una buona, che magari ci scrivi su qualcosa di onesto,

e non solo su questo libro, ma anche su tutti gli altri che leggerai,

perché se dico che non ha poi tanti costi un’idea,

è perché l’ho sperimentato, ho preso un’idea e ci ho scritto su questa poesia,

l’idea era di scrivere una poesia sulla creatività, diciamo così,

e allora l’ho scritta, ma non ci sono stata poi tanto tempo a correggerla,

e neppure troppo poco, insomma ci ho messo il tempo che serviva,

così per lanciarla nel mondo e per vedere se qualcuno riusciva a prenderla.

Tratto da: Ho qualcosa da dirti, deComporre Edizioni, 2014

alla fine di tutto…

prima che si distrugga lentamente la tua voglia, sbrigati e fai altro

fai tutto quello che possa sembrarti niente di fronte a quella sola voglia,

prima che vi succeda fate altro, un qualcosa che non c’entri affatto

con tutta quella roba innata e maledetta che chiamate ancora voglia,

allontanatevi drasticamente da tutto quello che credete debba far parte

di quel mondo vicino o affine, perché non c’è un mondo abbastanza giusto,

un mondo abbastanza corretto per esprimere la voglia, e tutto quello che pensi

non ne faccia parte può invece farla crescere, la tua strana, estrema voglia

che sia di cantare, dipingere, recitare, scrivere, ammazzare o procreare

la tua unica voglia, prima che svanisca nel nulla o che si perda proprio

quando non volete per nessun motivo perderla, cercate di diluirla per bene

in mezzo a quelle cianfrusaglie varie che non c’entrano niente con un microfono,

una galleria zeppa di gente mal vestita, una tuta fucsia elasticizzata, un palco

con davanti un pubblico che fa finta di essere vivo o una recensione uscita

male sul giornale di cultura locale, salvala la tua voglia, da tutto quel mondo

che pretende di essere quello esatto, non imbavagliarla, lasciala venire su

così dal nulla, da una giornata passata a fare cassa in un piccolo supermercato

dimenticato da dio, fatela riempire di ore passate a sistemare cibo scaduto

su scaffali impolverati, non curatela per giorni, che non è mica una pianticella

del vostro orto, quella roba lì che chiamate voglia è tutto diverso da quello

che vi spacciano come fiori al posto della cruda realtà, che non c’è proprio modo

per coltivarla, nessun modo per farla crescere o attecchire meglio se non ce l’hai,

se non c’è in questo momento, è così che va e se c’è, sarà sempre l’unica per te

quando lo vorrà, e le volte che si farà viva all’improvviso, saranno le migliori,

ricordati di pregare per quelle volte e anche per tutte quelle in cui sarà al posto di:

ore interminate in mezzo al traffico per arrivare a lavoro, poltrone sdrucite

al cinema per vedere un film remake degli anni ’90, giornate spezzate

a recuperare soldi non goduti all’inps, cazzate dette tra colleghi di lavoro

pronti a scappare alla fine del turno, orgasmi inaspettati tra le lenzuola e risate

del vostro compagno, zuppe di ramen mangiate al ristorante fusion per sentirsi

in Giappone e strani sogni mai avverati, che voi lo sapete benissimo che alla fine

saranno le migliori e anche le più vere, quindi davvero evitate di fare tutto quello

che credete possa far parte di quella strana, dolce, maledetta voglia che vorreste

non vi abbandonasse più, perché dovrai farne a meno, quando lei non vorrà

essere scoperta, quando vorrà nascondersi dietro una pagina di un manga

letto nelle ore di buco o persa tra i panni sporchi durante le ore in una lavanderia

a gettoni o nei sorrisi regalati a primavera in un parco assolato, quella voglia prima

che si autodistrugga per sempre, fate conto di viverla senza vergogna, né ansia,

perciò allontanatevi da tutto quel mondo che credete possa essere come un profilo

facebook di quelli inventati, l’identità di quella voglia non la perderai mai, neppure

se ti deciderai alla fine, inesorabilmente, di non averne davvero mai più voglia.

Tratto da: Opinionistica, Liminamentis Edizioni, 2017

la compagnia delle parole

da quando perdere la voglia di parlare, da quando sapere comunque di non contare

da quando decidere di non migrare e poi neppure di far entrare nel cuore

un pensiero perso nel nostro cervello, cocciuto, quello di non sapere di valere

da quando perdere la gioia nei tuoi occhi, da quando non accontentarsi di sentire

da quando volere tutto coprire sotto un cappotto di io lo so, invece di capire

tutto quanto c’è da sapere, che c’è da scaldarsi meglio stretti l’uno vicino all’altro

da quando il piacere delle cose invece delle persone, viste da lontano sfocate

da quando diffidare, allontanare, respingere, da quando riciclare, remixare, ripetere

nel circo/lo delle visioni passate e future, da quando niente di vero, di nuovo dall’usato

quello buono, da quando prima è meglio, poi dopo non lo accetto se non rivisitato

da quando creatinina alta e cronico sconforto di una creatività ribassata, senza saldi

da quando riascoltiamo i tuoi vecchi successi e amen, che passati i trentacinque ormai

non sei neppure quello che non sei mai stato, da quando simulare, ricopiare e incollare

un desiderio, diventati inappetenti, da quando il controllo dei forti e lo sterminio dei deboli

e basta solo condividere la voce, la stessa di testa in testa, una sola testa condivisa, e così sia

che poi troppo impegno, troppo amore, troppo guardarsi negli occhi è difficile da fare,

da quando smettere di scrivere per lavorare, da quando investire energie in parole

che valgono un giorno, da quando comunicare per davvero invece di farlo per fantasia,

da quando sentirsi soli in mezzo alla gente, da quando sentirsi pieni a stomaco vuoto

ti avrò sentito dire tutto questo solo una volta e poi cambio di pagina e poi trapasso di vita

eppure sempre la stessa, oppure sempre in strana, insolita, solitaria compagnia.

(Inedito)

Ambra Simeone

Ambra Simeone (1982). Vive a Brugherio (MB). Laureata in Lettere Moderne, con specializzazione in Filologia Moderna con il linguista Giuseppe Antonelli e una tesi dal titolo Lingua e varianti in “Ritorno a Planaval” di Stefano Dal Bianco. Ha esordito con Lingue Cattive (2010). È co-auratrice insieme a Ivan Pozzoni de Il Guastatore – quaderni Neon-Avanguardisti. Ha curato un progetto multi-antologico attorno al tema della scrittura dal titolo Scrivere, un punto interrogativo (deComporre Edizioni). Ha pubblicato testi sulla rivista albanese Kuq e Zi, la belga Il caffè e l’americana Italian Poetry Review. Sue poesie sono apparse su diverse antologie tra le quali: Il Quadernario Blu per Lietocolle a cura di Giampiero Neri e Il rumore delle parole per EditLet a cura di Giorgio Linguaglossa. Nel 2015 ha vinto il premio italo-russo Raduga come giovane narratore italiano, per l’occasione un suo racconto è stato tradotto in russo. Del 2020 la pubblicazione e traduzione in greco di alcuni sue poesie presso l’Istituto italiano di Salonicco.

