Tempo di lettura: 3 minuti

“La poesia non cerca seguaci, cerca amanti”

(F. Garcia Lorca)

***

Io e te, in questo mondo da dire

che esistono sogni nostri come occhi

tesi o braccia, o per ricordare

quanto di mio e tuo non è durato

qui se ora gli occhi e le braccia formano

un più lontano assente, se qui ci rinnova dove

altre braccia accadono in altri occhi

come sogni di un mondo raro;

ma potessi esserne certo, da dirti ora

andiamo o per un restare fermi, io e te

già opachi tra parole e baci, già rari

e così perfettamente soli, io ti direi duriamo

ancora e il mondo di là ci riconosca

o solo faccia in tempo l’occhio dimenticato

a rivedere braccia a sfiorare un poco

sarebbe il modo, in vita, di sognarci dentro.

***

È tutta in te l’origine che io

so di dominare solo in parte,

l’ubbidire alla legge della carne

che la carne sceglie l’abbandono.

Ma so di te, del cielo tuo diverso

che spesso tieni basso verso il volto,

come a continuare un altro cielo

dove l’origine è stare in un riflesso.

Ciò di te mi è concesso, o lo sparire

stando mano nella mano un altro

tendere la mano, per lo sfiorare appena

un petalo del corpo, appena Dio.

Così divento io, nel guardarti sempre

come fosse questo fare una promessa

o il labirinto che qui ci tiene vivi, dove

da un lato all’altro non c’è più fuga,

perché la fuga di ogni origine è la sola

meta a continuare il nostro amore,

l’ubbidire ad una scienza e poi baciarsi

e poi tornare persi e soli, e poi un abbraccio.

***

Solo, e di questa parte facilmente lesa

che mi tiene in fondo, lontana e così

prossima a me, che mi difendo altrove

lasciato come fossi vuoto e pieno

o per speranza più solo ancora, e qui con Dio

cieca pagina già scritta, perché cancello

il volto con la mano, e l’esistenza per la vita

io ecco non sono mai, qui solo se mi leggi

amore Antonio, se il nome tuo mi è stato vero

il corpo annienta invano ogni sua legge.

(inediti, 2021)

Antonio Bux (Foggia, 1982) ha pubblicato, tra l’altro, Trilogia dello zero (Marco Saya 2012), Kevlar (Società Editrice Fiorentina 2015), Naturario (Di Felice 2016; rosa premio Viareggio), Sativi (Marco Saya 2017) Sasso, carta e forbici (Avagliano 2018) e il recente La diga ombra (Nottetempo 2020). In spagnolo ha pubblicato 23 – fragmentos de alguien (Buenos Aires 2014), El hombre comido (Buenos Aires 2015), Saga familiar de un lobo estepario (Toledo 2018) e in vernacolo foggiano la silloge Lattèssanghe (Le Mezzelane 2018). Come traduttore ha curato i volumi Finestre su nessuna parte (Gattomerlino Superstripes 2015) di Javier Vicedo Alós, Bernat Metge (Joker 2020) di Lucas Margarit e Contro la Spagna e altri poemi non d’amore (Nessuno editore 2020) di Leopoldo María Panero. Redattore per la rivista Avamposto, ha fondato e dirige il blog Disgrafie e alcune collane per le Marco Saya Edizioni e per l’editrice RPlibri.

La rubrica di poesia Parole a capo esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta