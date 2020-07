PAROLE A CAPO Bruno Montanari: “Ora di cena” e altre poesie

Tempo di lettura: 3 minuti

“Molte volte l’impegno che gli uomini mettono in attività che sembrano assolutamente gratuite, senz’altro fine che il divertimento o la soddisfazione di risolvere un problema difficile, si rivela essenziale in un ambito che nessuno aveva previsto, con conseguenze che portano lontano. Questo è vero per poesia e arte, come è vero per la scienza e per la tecnologia”

(Italo Calvino)

ORA DI CENA

E’ come una sponda nel cielo

l’estremo orizzonte lontano,

anche oggi si è tinto di viola

e, poi, lentamente di nero.

Nell’ora di cena

ritornano sfumati i colori

di un tempo remoto.

Respiro l’odore della legna

che brucia,

rivedo mia madre

i tegami sul fuoco.

In quella cucina, mentre lei stirava,

quanti tramonti ho visto arrivare,

le ore del pomeriggio fuggivano

portandosi via le nostre preghiere.

SE GUARDO NELLA MENTE

Più brevi si fanno i confini.

L’oggi si fa ieri

e le memorie si addensano

lungo la strada

come bianche farfalle

che danzano nell’aria.

Il ricordo mi è riparo

e dolcezza per l’anima.

Di nuovo s’accende il cuore

per la fine della guerra

e l’ansia dell’attesa

di chi era partito soldato.

Io, bambino, con mia madre

nella vecchia stanza;

in un cantone la legna per il fuoco

ed un sacco con poca farina.

FERRARA

Vagare per la città

mentre si perde il sole

e si aspetta il calare della luna.

Perdersi in un mare di vecchie case

e rivivere la bellezza del passato.

Sentire il vociare lontano

dei bambini

e respirare il profumo dei tigli

che corre nei viali.

——————–

Nel sotto mura

un sentiero di terra pestata.

In bella fila alberi,

colorati fiori

e tratti pungenti di rovi.

Col nuovo sole,

fuggono dall’aria

i profumi di cose lontane

e si nascondono

le presenze dei momenti vissuti.

Maggio,

come un canto che giunge nel vento

porta nuove voci di primavera.

LA FEDE

E’ la fine! Ma di che cosa.

Per anni ho seminato

ed ora sono carico di raccolto;

dopo sarà meglio di prima.

Tutto è perduto! Ma non è vero.

La vita si conclude.

Il vecchio terreno resterà incolto,

ma nuova semina germoglierà

in altri campi.

Tutto diventa cenere! Ma è sbagliato.

Si inaridirà la sorgente

ed appassiranno le vecchie rose,

ma un leggero vento soffierà

sui fiori profumati

di un diverso giardino.

Bruno Montanari (1941) di Madonna Boschi / Vigarano Mainarda (FE). L’unione con la poesia è avvenuta nel 2008. Prima non aveva mai scritto. Da allora ha pubblicato 22 libri con diversi editori. Un libro si trova presso la Biblioteca Vaticana e due libri presso la Biblioteca del Presidente della Repubblica. Molti giudizi favorevoli sui suoi lavori sono apparsi per diversi anni nella rivista internazionale “Poeti e poesie”.

